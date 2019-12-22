Tüketici erken rezervasyona koştu

Bu dönemde gelen erken rezervasyon taleplerinin çok yüksek seyrettiğini kaydeden Şahin, “Erken rezervasyon ayırdığımız kapasite neredeyse bitmek üzere. 2019 fiyatları 2018’e göre çeşitli sebeplerle bir hayli yükselmişti. Birçok kişi de tatili sonraki döneme bırakmıştı. Bu yıl fiyatların çok fazla yukarı çıkmamasına düzenlenen kampanyaların da eklenmesiyle, tüketiciler tatilleri şimdiden almaya başladı. Bu yüzden de erken rezervasyon için ayırdığımız kapasite de hızlı bir şekilde dolmaya başladı” dedi. Golf turizmi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şahin, “İspanya’da 350, Portekiz’de 90, Türkiye’de 15 golf sahası var. Ancak bu düşük sayıya rağmen bu ülkelere kafa tutuyoruz. Ayrıca İspanya’da saha mesafeleri çok uzak. Antalya’da ise 20 dakikalık mesafelerde başka bir sahaya gidebiliyorsunuz. Antalya’daki oteller golfçülere kahvaltıdan ulaşıma kadar çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Tatil için gelen bir turist ortalama 300 dolar harcarken, golf için gelen bir turistin harcaması 1400 doları aşabiliyor. Otelden kaldığından daha fazla parayı golf oynamak için harcıyor” dedi.