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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.12.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Tüketici Başvuru Merkezi kredi kartı kullananları uyardı: Yıl sonuna kadar...

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Tüketici Başvuru Merkezi kredi kartı kullananları uyardı: Yıl sonuna kadar...

Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü; kredi kartları ve firmaların müşterilere vermiş olduğu kartlarda biriken para puanların, "yıl sonuna kadar kullanılmazlarsa silinecekleri" uyarısı yaptı.

Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Güllü, şöyle devam etti:

Market, akaryakıt istasyonu, giyim ve ayakkabı mağazası, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin müşteri portföyü ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, müşterileri alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar veriyor ve karta yükleniyor.

Yıl içinde yapılan alışverişlerde indirim uygulanırken aynı zamanda da para yerine geçen puanlarda kartta birikiyor.

Firmalar genel uygulama olarak yıl sonu itibariyle kullanılmayan para/puanları sıfırlıyorlar. Tüketiciler, yıl içinde elde ettiği puanları kullanmadığı takdirde birikimlerini kaybedecekler. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz de dikkate alındığında, hem piyasanın hareketlenmesi, hem de tüketicinin ihtiyaçlarını temin etmesi açısından göz ardı edilecek bir durum değildir.

Tüketici bilinçli olmalı ve mutlaka kullandığı tüm sakat kartlarındaki puanları son güne bırakmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki kullanılmayan para puanlar, işletmecinin cebinde kalacaktır.

Tüketiciyi düşünen firmaların tüketiciyi SMS ve e-posta gibi yöntemlerle uyarmaları, ekstrelerde ise yılbaşından önceki son ekstrede dikkat çekici olarak gösterilmesi gerekir.

Tüketiciyi aydınlatma yükümlülüğünün satıcı firmalarda olduğu da göz önüne alınarak tüketiciye bilgilendirme yapılması zorunludur.

Bu kartların sayısının firmalar arası rekabetten de kaynaklı olarak oldukça yaygınlaşması, çoğu tüketicinin birden fazla karta sahip durumda olması, kredi ve sadakat kartlarında yılsonunda kullanılması gereken 100 milyon lira civarında para puan biriktiği de göz önüne alındığında para puanların mutlaka kullanılması gerekir.

Tüketiciler, iş yerinin yoğun olmayan, hafta sonu dışındaki günlerini ve tenha saatlerini tercih ederek ve ihtiyaçlarına uygun olarak puanlarını kullanmalıdırlar.

Tüketici, puanımız silinecek kaygısıyla ihtiyaçları olmayan ürünleri almamalıdır.

Alışverişlerden kazanılan para puanlar tüketici açısından kazanılmış hak oluşturmaktadır ve dönem ya da yıl sonu nedeniyle sıfırlanamaması gerekir.

Ancak bu konu yasal mevzuatta da düzenlenmediğinden kazanılmış para puanların silinmesi durumunda tüketici hak arama sürecinde zorlu bir uğraş vermek zorunda kalabileceğinden, milyonlarca tüketici bu mücadeleye girmek istemeyecektir.

 

 

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