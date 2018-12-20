TÜİK nedir? TÜİK hakkında bazı bilgiler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), istatistiki veriler derleyip bunları yayımlayan önemli bir kurumdur. Birçok alanda verileri hanelerden, bireylerden, iş yerlerinden toplayan TÜİK, belirli dönemlerde bu bilgileri yayımlamaktadır. İşte, TÜİK'in resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre çalışma alanı ve yaptıkları işe dair bazı bilgiler
TÜİK, belirli dönemlerde yayımladıkları verilerle bilinmektedir. İşte, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TÜİK hakkında bazı bilgiler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı’nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.
Resmi İstatistik Programı; verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.
Resmi istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Resmi İstatistik Programı'nda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır.
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