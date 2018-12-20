İşte TÜİK'in belirlediği asgari ücret
ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı asgari ücret tespiti için taraflarla toplantılarına devam ediyor. Bugünkü toplantıya TÜİK bir işçi için gerekli asgari tutarı belirten raporunu gönderdi. Rapora göre, söz rakam 2 bin 213 olarak öngörüldü.
TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.
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