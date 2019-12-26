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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.12.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

TÜİK açıkladı! 1.4 milyon otomobil üretildi

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TÜİK açıkladı! 1.4 milyon otomobil üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni duyurdu. 2018 yılında 1.4 milyon otomobil, 196.1 milyon ton da hazır beton, 659 bin ton da margarin ve katı yağ üretimi gerçekleşti.

Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 1 TRİLYON 776 MİLYAR 701 MİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı 1.4 milyon otomobil üretildi

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %13,6'SINI ANA METAL SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının %13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve %10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

TÜİK açıkladı 1.4 milyon otomobil üretildi

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %3'ÜNÜ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %70,9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %26,1'de kaldı.

TÜİK açıkladı 1.4 milyon otomobil üretildi

ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI %47,4 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %47,4'ünü ara malların, %22,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise %5,7'de kaldı.

TÜİK açıkladı 1.4 milyon otomobil üretildi

TÜİK açıkladı 1.4 milyon otomobil üretildi


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