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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

TÜDEMSAŞ'ın vagonlarına Avrupalı ilgisi

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TÜDEMSAŞ'ın vagonlarına Avrupalı ilgisi

Yük vagonu üretiminde dünyadaki sayılı kuruluşlar arasında yer alan TÜDEMSAŞ, son dönemdeki modern üretim teknikleriyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş almayı başardı.

Sivas'ta 80 yıl önce yük vagonu ve buharlı lokomotiflerin bakım ve onarımını yapmak üzere "Cer Atölyesi" adıyla kurulan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ), son dönemdeki modern üretim teknikleriyle ürettiği yük vagonlarıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş almayı başardı.

Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi "Bozkurt"u üreterek hizmete sunan TÜDEMSAŞ, son dönemlerde ürettiği konteyner taşıma vagonu, cevher taşıma vagonu, ısıtmalı sarnıç vagon ve tır dorselerinin demir yollarında taşınması için geliştirilen yük vagonlarıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı pazarına açıldı.

TÜDEMSAŞ, benimsediği milli ve yerli üretim anlayışıyla ürettiği boji ve farklı tip ve özellikteki yük vagonlarını dünyanın birçok noktasına yük taşıyan lojistik firmalarına ihraç etmek için görüşmeler yapıp anlaşmalar imzaladı.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yük vagonu üretiminde geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine geçiş yaptıklarını söyledi.

Özellikle uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı vagon ve bojilerin Avrupa'da ilgi ve beğeniyle karşılandığını belirten Başoğlu, "Uluslararası kaliteyi yakalamak adına teknik altyapımızı baştan sona yeniledik. TÜDEMSAŞ'ı Avrupa'daki firmalarla yarışan, dünyada kabul görmüş rekabetçi ürünler ortaya koyan, küresel bir şirket konumuna getirdik." dedi.

Başoğlu, Yeni Nesil Milli Yük Vagonu'nun yanı sıra konteyner taşıma vagonları (sgns, rgns, sgmmns, sggrs), cevher taşıma vagonu (talns), ısıtmalı sarnıç vagon (zacens) ve tır dorselerinin demir yollarında taşınması için geliştirilen megaswing yük vagonunun da Avrupa'da yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

TANK TAŞIMA VAGONU ÇALIŞMALARI

Üretimde yerlileşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Başoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere demiryollarımızın hizmetine sunmaya hazırlandığımız Tank Taşıma Vagonu'nun (sdgmns) ise konsept tasarımı ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu vagonumuzun daha sonra prototip üretimini yaparak sertifikasyon çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

ULUSLARARASI LOJİSTİK FİRMALARININ GÖZÜ SİVAS'TA

Başoğlu, TÜDEMSAŞ'ın üretim hatlarını ve imal ettiği yük vagonlarını yerinde görmek için ABD, Fransa, Almanya ve Avusturya merkezli birçok firmanın Sivas'a geldiğini, görüşmeler sonucunda anlaşmalar sağlandığını anlattı.

TÜDEMSAŞ'ın yük vagonunun yan sıra vagonun en önemli ve üretiminde uzmanlık isteyen parçası olan boji üretimini de yaptığını dile getiren Başoğlu, şunları kaydetti:

"TÜDEMSAŞ'ın üretim hatlarını ve imal ettiği yük vagonlarını yerinde görmek için Sivas'a gelen uluslararası yük taşımacılığı yapan birçok lojistik firması, yeni nesil yük vagonlarını filosuna eklemek için görüşmeler gerçekleştirdi. ABD firması GATX, Fransa merkezli TOUAX, Almanya ve Avusturya merkezli diğer firmalar yeni nesil ürünler hakkında görüşme yapan şirketler arasında yer alıyor. GATX firması için üretilecek olan Milli yük vagonunun 80 fitlik versiyonu, sggrs tipi mafsallı konteyner taşıma vagonunun boyu 26,4 metre, darası 24 bin 700 kilogramdır. Bu vagonun darası benzerlerine göre daha hafiftir. Vagonumuz bir seferde 4 adet 20 fitlik veya 2 adet 40 fitlik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken maksimum hızı saatte 100 kilometre, boşken maksimum hızı ise saatte 120 kilometredir."

MEGASWİNG YÜK VAGONU ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLECEK

Başoğlu, Paris merkezli TOUAX firmasının da demiryolu taşımacılığı alanında yürüttüğü faaliyetlerde kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu 90 fitlik sgmmrs tipi mafsallı konteyner taşıma vagonu hakkında görüşmek üzere TÜDEMSAŞ'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyetlerini yürüten ÖBB Holding'in de vagonun en önemli ve üretiminde uzmanlık isteyen parçası boji için TÜDEMSAŞ'ın kapısını çaldığını belirten Başoğlu, şöyle devam etti:

"Bu firmanın talebi doğrultusunda 120 adet H tipi bojinin üretimi tamamlanarak teslim edildi. Avrupa'da, tır dorselerinin demiryollarında taşınması yönünde bir eğilimin olduğunu fark ederek bu alanda proje geliştiren Helrom firması da Sivas'a gelerek TÜDEMSAŞ'la ortak çalışma yapmak için girişimde bulundu. Yük vagonuyla, tek seferde, daha fazla tır dorselerinin daha hızlı ve ekonomik bir şekilde taşınmasına olanak sağlayan megaswing yük vagonunun ilk prototipinin üretimine başlandı. İlk etapta 18 adet üretilmesi planlanan megaswing vagon, TÜDEMSAŞ ve özel sektör iş birliğiyle üretilerek montajı ve testleri tamamlandıktan sonra Almanya'ya ihraç edilecek."

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