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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TÜBİTAK’tan KOBİ’lere 750 bin lira hibe

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TÜBİTAK’tan KOBİ’lere 750 bin lira hibe

TÜBİTAK, KOBİ’lerin yeni pazarlara açılması için 750 bin liraya kadar hibe destek verecek.

TÜBİTAK, KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapmaya teşvik edilmesi ve elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülecek faaliyetlere mentorluk desteği verecek. Projeyle firmaların ciroda artış yakalaması, mevcut pazar payında artış sağlanması, yeni pazarlara giriş imkanının yaratılması ve satışlarda artış gösterilmesi hedefleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin mentorluk hizmetiyle rekabet koşullarına uyum konusundaki farkındalıklarını artırması ve değişim sürecinde karşılaştıkları sorunları daha kolay çözmeleri öngörülüyor.

Proje sonucunda oluşturulacak arayüzlerle KOBİ’lere mentorluk hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Mentorluk hizmetiyle “alanında karşısındakinden daha fazla bilgi ve deneyimi olan ve bu özelliğinden faydalandırmayı bilen ve isteyen kişilerin deneyim ve birikimlerini KOBİ’lere aktararak yenilik yönetimi ve ticarileştirme süreçlerinde rehberlik etmelerine” olanak tanınacak.

16 TEMMUZ’A KADAR

16 Temmuz’a kadar başvuruların alınacağı proje kapsamında desteklenmeye hak kazanan arayüzler 1 Ekim itibariyle mentorluk faaliyetlerine başlayacak. Yüzde 100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesinin üst sınırı 750 bin lira olarak belirlendi. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler olarak tespit edilirken, KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla brüt 400 TL/saat üzerinden desteklenecek. Dönemsel destek tutarının en fazla yüzde 15’i kadar genel gider desteği verilecek. Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme; son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 ay olacak. Projeler altışar aylık dönemlerle izlenerek değerlendirmeye alınacak.

 

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