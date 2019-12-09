TÜBİTAK’ta 866 yabancı araştırmacı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Varank’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Gürer önergesinde “2017 ve 2019 yılları arasında TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projelerde görev alan yabancı araştırmacı sayısı ne kadardır? TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ülkeye dönüşü sağlanan kişi sayısı ne kadardır?” sorularını yöneltti. Bakan Varank, önergeye verdiği yanıta şunları kaydetti: “Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından TÜBİTAK bünyesinde yürütülen projeler kapsamın-da görev alan toplam yabancı araştırmacı sayısı 866 olup bu sayının ilgili birim ve Enstitülere göre dağılımı şu şekildedir: ‘Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığında 370, Araştırma Destek Programları Başkanlığında 266, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nda 199, Marmara Araştırma Merkezi’nde 16 ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde 3.’ Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının çağrısı 14 Kasım 2018 itibari ile yayımlanmış olup; 15 Aralık 2018 ila 29 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruya açık olan bu programa, yurtdışından ülkemize gelecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu araştırmacılardan toplam 242 başvuru alınmış-tır. 21 farklı ülkeden, 98’i Türk 29’u yabancı olmak üzere, alanında lider 127 bilim insanı ve araştırmacı desteklenmeye hak kazanmıştır. Başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Desteklenmeye hak kazananların burs başlatma süreçleri devam etmektedir.”