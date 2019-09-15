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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.09.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

TÜBİTAK, TEKNOFEST'e hazır

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TÜBİTAK, TEKNOFEST'e hazır

TÜBİTAK, geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerini alacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ziyaretçilerle buluşacak.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurum, ikincisi bu yıl düzenlenen festivale çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılacak, 900 metrekare stant alanında geliştirdiği teknolojileri sergileyecek.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Gözlemevi (TUG), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Bilim Toplum Dairesi (BİTO) ve 6 bilim merkezi yetkilileri festivalde teknoloji meraklılarıyla bir araya gelecek.

GENÇLER TEKNOLOJİLERİNİ YARIŞTIRACAK

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Roket Yarışları gençlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Körfez Yarış Pisti'nde 14-19 Eylül'de yapılacak yarışların ardından ödül alan takımların araçları 20-22 Eylül'de TEKNOFEST'te sergilenecek.

Ayrıca, 16-22 Eylül tarihleri arasında, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları
(İHA) Yarışları gerçekleştirilecek.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sergisi de TÜBİTAK'ın festival kapsamında gerçekleştireceği etkinliklerden olacak.

Savunma, uzay ve havacılık, akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv, sağlıkla sosyal yenilikçilik ve girişimcilik kategorilerinde bölge yarışmalarında derece alan 112 proje TEKNOFEST'te düzenlenecek final yarışmasında sergilenecek.
Uluslararası alanda ödül alan olimpiyat öğrencileri de TEKNOFEST boyunca misafir edilecek.

TÜRK BİLİM İNSANLARI KURULTAYI TOPLANACAK

4. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı da TEKNOFEST'te toplanacak. Kurultayda "Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler" ile "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi" başlıklı oturumlar ile bilgi alışverişi yapılacak. Kurultaya yurt dışındaki önde gelen araştırma ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerde görevli 96 bilim insanının katılması bekleniyor.

Otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenecek TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları da TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilecek. 

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