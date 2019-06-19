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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TÜBİTAK desteği fonda büyüyecek

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
TÜBİTAK desteği fonda büyüyecek

Actus ve İstanbul Portföy birleşmesi 3 milyar liralık bir büyüklük oluştururken yeni oluşum yeni fonlarla sermaye piyasalarını büyütmeyi hedefliyor. TÜBİTAK’ın Ar-Ge desteklerine yönelik fon kurulması için onay alan şirket 300 milyon liralık bir fon oluşturacak. Böylece hem sanayiye destek sağlanacak hem de TÜBİTAK’ın desteği fonda değerlendirilmiş olacak.

TÜRKİYE’nin iki büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus ile İstanbul Portföy, 3 milyar TL’yi aşan büyüklüğe sahip olacak şekilde birleşti. Birleşmenin ilk meyvesi ise TÜBİTAK desteklerini fonda değerlendirmek olacak. İstanbul Portföy Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpaslan Ensari, “TÜBİTAK, 1514 Investech-TR Programı kapsamında hem Actus’un hem de İstanbul Portföy’ün birer fon kurmasını onayladı. TÜBİTAK yılda Ar-Ge yatırımı yapan girişimcilere 2- 3 milyar TL’lik destek veriyor. Bu programla üniversitelere destek verip, onların bir fona yatırım yapmalarının önünü açtı. Actus’un onaylanan fonu üniversite- sanayi işbirliği sağlamaya dönük projelere destek sağlayacak. İstanbul Portföy’ün fonu ise ilaç ve medikal teknolojiler konusunda... İki fonun toplam büyüklüğü 250- 300 milyon liraya ulaşacak” diye konuştu.

EN ÇOK YABANCI BİZDE

Birleşme sonrası hedeflerin açıklandığı toplantıda Actus ve birleşen iki fonun yeni Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, birleşmenin tamamlanmasıyla oluşacak büyüklük ve her iki kurumun yabancı kurumsal yatırımcı portföyü ile, yeni fonlara yurtdışından da yatırımcı getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Hocaoğlu “Fonlardan birisinin bankaların kredilendirdiği ancak dönüşünde sorun yaşadığı finansman güçlüğü yaşayan değerli şirketlere gerekli finansmanı sağlayarak bu şirketlere ve Türk ekonomisine değer yaratmayı hedefleyen bir fon olacaktır” dedi. Birleşmenin ardından 7 farklı emeklilik fonunu yöneteceklerini vurgulayan Hocaoğlu, “Girişim sermayesi olarak baktığınızda sektörün yatırım yapmış girişim sermayesinin sanırım yüzde 60- 70’i bizde olacak. Yatırımcı bazında ise yabancı yatırımcıların portföylerini yönetme konusunda bankalar dahil Türkiye’nin en büyük şirketi oluyoruz. 3 milyar TL’lik portföyün 1.5 milyar TL’si yabancı yatırımcıların” dedi.

TÜBİTAK desteği fonda büyüyecek

GİRİŞİMDE BİR NUMARA

İstanbul Portföy Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Deriner ise, iki şirketin 3 yıldır görüştüğünü ve bugünkü koşulların birleşmeyi sağladığını ifade eden Deriner, ortak hedeflerde buluştuklarını dile getirdi. Girişim sermayesi tarafında iki şirketin toplam 500 milyon TL’lik yatırım yaptığını söyleyen Deriner, sektörün büyüklüğünün 700- 800 milyon lira olduğunu anlattı.

BATIK ŞİRKETLERİ KURTARMA YÖNTEMİ

BARIŞ Hocaoğlu, birleşmenin tamamlanmasının ardından yeni fonların kurulacağını da ifade etti. Hocaoğlu, Türkiye’de bankaların sorunlu kredi satışlarının daha çok kredi kartı ve bireysel kredi alacaklarının tahsilatına yönelik olduğuna dikkat çekti. Hocaoğlu, şöyle devam etti: “Biz ise kredisi verilmiş, değerli ama ödeme zorluğuna düşmüş şirketlerin yeniden yapılandırılmasına, onlara sermaye katkısı, yeni kredi sağlanması ve mevcut kredilerinin yapılandırılması yoluyla değer yaratılmasına odaklanacağız. Türkiye’nin büyümesi yavaşladığında, faizler yükseldiğinde belli kredilerin ödenmesinde güçlükler yaşanabiliyor. Bankaların kredilendirdiği ama dönüşünde sorun yaşadığı yerlerde, şirketin bir kısım hissesinin satın alınması, fona devri, borç yapılandırması yoluyla finansman sağlamayı hedefliyoruz. Bu yolla şirket sorunlu alanın dışına çıkarılacak. Yurtdışından da bu alana yatırımcı gelecek.” Portföy yönetim işinin belli bir ölçeğe ulaşmasıyla birlikte bu alandaki en büyük şirketlerin dünya örneklerindeki gibi bağımsız şirketler olacağını savunan Hocaoğlu, bu birleşmeyle en büyük şirketi yaratmak için önemli bir adım attıklarını belirtti.

 

 

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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