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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.12.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

TŞOF'dan "yılbaşında taksi kullanılsın" önerisi

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TŞOF'dan "yılbaşında taksi kullanılsın" önerisi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesinde taksilerin tercih edilmesini önerdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, kazaların ve kesilen cezaların en büyük sebebinin alkollü araç kullanımı olduğunu belirtti. Alkollü araç kullanımının telafisi olmayan kayıplara neden olacağına işaret eden Apaydın, "Alkollü araç kullanımı hem kendi canımızı hem karşıdaki sürücüyü hem de araba içerisinde sevdiğimiz insanları tehlikeye atmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, bu yılın 11 ayında 134 bin 508 yolcuya alkollü olarak araç kullanmaktan ceza kesildiğine dikkati çekerek, aynı dönemde 2 bin 869 kişinin alkollü araç kullanmak suretiyle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına sebep olduğu bilgisini verdi.

Alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesinde taksilerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Apaydın, şunları kaydetti:
"Yeni yıla dışarıda ve alkol alarak girecek vatandaşlarımız kendi araçları yerine taksici esnafımızı tercih etmeli. Alkollü araç kullanmanın cezası bin 2 lira. O gece taksicilerimiz tüm ülkemizde 24 saat hizmet verecek. O gece sürekli yapılacak olan denetimler de birçok noktada artırılacak. Taksilerimiz o gece 81 ilde 24 saat hizmette olacak."

Öte yandan, kış mevsiminin ağır geçtiğinin altını çizen Apaydın, sürücüleri mevsimsel faktörleri gözden kaçırmaması konusunda uyardı.

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