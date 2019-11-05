TSK'nin enerjisine 100 milyon lira yatırım

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, ASPİLSAN'a yapılacak 100 milyon liralık yatırımla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) enerjisine güç katacaklarını belirtti.



Kuruluşundan bu yana yaklaşık 84 bin bağışçıya ulaşan vakıf, yatırımları etkin şekilde yöneterek ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN gibi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketlerin oluşmasını sağladı.

TSKGV Genel Müdür Vekili Piyade, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu ASPİLSAN'ı ziyaret ederek, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Piyade, AA muhabirine, vakfın kuruluş amacının Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Vakfın bünyesinde 54 şirket olduğunu hatırlatan Piyade, "Bu şirketlerden 6 tanesinin yönetimi vakfa ait. Bunlar ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN,TAİ, İŞBİR ve ASPİLSAN. ASPİLSAN'a yeni bir yatırımı başlatmak için buradayız. İnşallah gelecekte ASPİLSAN'ın sesini, Türkiye hatta dünya tanıyacak." ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 100 PERSONEL İSTİHDAM EDECEĞİZ"

ASPİLSAN'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye karşı uygulanan ambargodan sonra tamamıyla halkın bağışlarıyla kurulduğunu vurgulayan Piyade, şunları kaydetti: "Fabrika kuruluşunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Biz de bunu alıp ileriye götürmek istiyoruz. Şimdiki yatırımımız da şu, lityum pil üreteceğiz. Pil üretimine gireceğiz. Bu şu demek. Dışarıdan ithal ettiğimiz bu önemli maddeyi artık Türkiye burada kendisi üretecek. ASPİLSAN üretecek. Diğer dallarda yeni yeni Ar-Ge çalışmalarımız, yeni ürünlerimiz var ama bu yok. Bunu ilk defa burada başaracağız. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrika kuruyoruz. Kayseri'nin içerisinde 22 bin metrekare kapalı alana sahip çok geniş, çok modern bir fabrika kuruyoruz. Mart ayından önce inşallah temelini atacağız. İki sene içerisinde de üretime geçeceğiz. Maliyetimiz de 100 milyon lira hatta üzerini de çıkabilir. Yaklaşık 100 personel istihdam edeceğiz. Burada çalışanlarla beraber bu sayı 250-300'e kadar çıkacak."

Piyade, üretilecek pillerin artık milli olacağını ve TSK'nin enerjisine güç katacağını kaydetti. Üretilecek pillerin ihracatı konusunda da önemli bir adım atılacağını dile getiren Piyade, yurt dışı pazarında da söz sahibi olacaklarını sözlerine ekledi.

Son dönemde yaptığı atılımlarla ürün çeşitliliğini artıran ASPİLSAN, sivil ve askeri her türlü telsiz, savaş araç gereçleri, uçak ve helikopterler için akü üreterek yaklaşık 150 ürün çeşidiyle savunma sanayisine önemli katkı sağlayan bir kuruluş haline geldi.