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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.11.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

TSKB'ye cinsiyet eşitliği için AFD'den 85 milyon euro kredi

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TSKB'ye cinsiyet eşitliği için AFD'den 85 milyon euro kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), çalışma ortamında cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Fransız Kalkınma Ajansından (AFD - Agence Française de Developpement) 85 milyon euro kredi sağladı.

Kadın istihdamı ve iş sağlığı güvenliği için 2016 yılında onaylanan kredinin devamı niteliğinde olan krediyle, Türkiye'deki çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlanması hedefleniyor.

AFD'den sağlanan kredinin, TSKB'nin cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamına verdiği destek açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Tüm bankacılık faaliyetlerimizde kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Bu noktada kadın istihdamına da özel olarak odaklanıyor, kadın dostu firmaların yatırım projelerini finanse ederek bu alandaki etkimizi artırıyoruz dedi.

TSKB’den yapılan açıklamaya göre, AFD ile kadın istihdamı ve iş sağlığı güvenliği temalı imzalanan ilk krediyle temin edilen 100 milyon euro tutarındaki kaynak ile tekstil, otomotiv, gıda, sağlık başta olmak üzere 14 farklı sektörde yer alan 22 firma desteklendi ve 1,335 kadın için istihdam yaratıldı.

TSKB'nin fırsat eşitliğine yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Kurum içinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla da fırsat eşitliğini destekliyoruz. Bankamızda kadın çalışan oranının yüzde 55, müdür ve üstü pozisyonlardaki kadın oranının yüzde 51 seviyesinde olması, çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikamızın en somut göstergelerinden birini oluşturuyor. Gerek politikalarımız gerekse çalışma ortamında hayata geçirdiğimiz kadın dostu uygulamalarla almaya hak kazandığımız Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası ile kadının iş hayatına katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. UN Women'ın ortaya koyduğu Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) Türkiye'deki ilk imzacılarından biri olarak bu alanda verdiğimiz desteği uluslararası platforma taşıyoruz."

Fırsat eşitliğinde finansal ve altyapısal desteğin yanı sıra sosyal alanda da farkındalık konusunu ve işbirliklerini önemsediklerini ifade eden İnce, "Özellikle iş dünyası STK'larıyla verimli işbirliklerimiz var. SKD Türkiye, TÜSİAD, Global Compact, IDFC (International Development Finance Club Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerin ’Fırsat Eşitliği’ görev güçlerinde aktif olarak yer alıyor ve ortak projelere destek oluyoruz" dedi.

IDFC Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubunun da koordinatörlüğünü üstlenen TSKB, yakın zamanda Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyet Adaleti Deklarasyonunu yayınladı. Açıklamada, "Sosyal sorumluluk alanında da fırsat eşitliğini odağına alan TSKB, bu konuda iki büyük proje yürütüyor. İş hayatına atılmanın ilk adımının eğitim olmasından hareketle Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle hayata geçirilen ’Eğitimden Üretime’ bursu ile her yıl onlarca üniversite öğrencisi kıza maddi destek sağlanıyor. Benzer şekilde İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ile birlikte geliştirilen ’Yarının Kadın Yıldızları’ projesi ile klasik müzik alanında eğitim alan üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin eğitimine katkı sağlanıyor" denildi.

Kadın istihdamını desteklemek amacıyla temin edilen söz konusu 85 milyon euro tutarındaki krediye ilişkin AFD'ye teşekkürlerini sunan İnce, şöyle devam etti:

"Cinsiyet eşitliği alanındaki bu öncü tecrübemiz ve bilgi birikimimizle birlikte, AFD ile işbirliğimizi zenginleştirerek kapsayıcı finansman ve iklim alanlarında yeni tema üretmekten mutluluk duyacağız."

AFD ülke Direktörü Serge Snrech de, "TSKB, AFD'nin Türkiye’de çok önemli bir ortağıdır ve Türk işletmelerinin, kadınların işgücündeki istihdam koşullarını iyileştirme konusundaki taahhütlerini geliştirmek ve farkındalık yaratmak için lider konumdadır" dedi ve ekledi:

"Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı teması ile sağlanan 85 Milyon Euro tutarındaki bu ikinci kredinin, yenilikçi finansman modeli ile artan etkiler yaratarak, bankanın müşterilerini çocuk bakım hizmetleri ve ’Fırsat Eşitliği Modeli’ (FEM) sertifikası gibi öncelikli konularda teşvik edeceğine ve TSKB'nin bu alandaki liderliğini pekiştirmesine yardımcı olacağına inanıyoruz."

AFD Avrasya Bölge Müdürü Cecile Couprie ise şunları söyledi:

"AFD ve TSKB ortak projeler ve programlar kapsamında işbirliğini güçlendirirken, AFD başkanlığında yürütülen IDFC çerçevesinde de işbirliğini güçlendirmek için bugün bir Mutabakat Bildirisi (MoU) imzaladı. TSKB’nin Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubuna ek olarak International Development Finance Club (IDFC) İklim Finansmanı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyum konusunda aktif katılımını takdir ediyoruz."

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