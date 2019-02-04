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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.02.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

TSKB’nin kredileri yüzde 26 artışla 28.2 milyar liraya çıktı

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TSKB’nin kredileri yüzde 26 artışla 28.2 milyar liraya çıktı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) 2018 yıl sonu finansal sonuçlarına göre, bankanın toplam kredileri yıllık bazda yüzde 26 artışla 2018 yılı sonunda 28.2 milyar liraya yükseldi.

BANKANIN karşılık öncesi net faaliyet karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış göstererek 1.3 milyar lira olurken, net dönem karı ise yüzde 11 artışla 661 milyon lira oldu. Toplam varlıkları ise 38.3 milyar liraya ulaştı.

Banka 2018 yılında nakdi ve gayri nakdi kredileri ile reel sektöre 2 milyar dolar destek sağladı.

Yıl sonu itibarıyla öz kaynakları 4.7 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin üzerinde ve yüzde 16.2 olarak gerçekleşti.

TSKB'nin, 68'inci faaliyet yılında Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkısını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiğini söyleyen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şöyle devam etti:

Ekonomimiz güçlü temelleriyle önemli yatırım fırsatları sunuyor. Ülkemizin geleceğine umutla bakmaya ve özel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için hem finansman hem de danışmanlık alanlarında çok çalışmaya devam ediyoruz.

Son dönemde uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz ve öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi, bizi hedeflerimize her geçen yıl daha da yaklaştırıyor.

2018 yılında kaydettiğimiz gelişmeler, stratejilerimizin doğruluğunun yanı sıra yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri bir iş ortağı olmayı sürdürdüğümüzü güçlü bir biçimde teyit etti.

2018 yılı Ocak ayında 350 milyon dolar tutarında, beş yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracını gerçekleştirdik.

Türkiye'de 2018 yılında gerçekleştirilen ilk ihraçlar arasında yer alan bu işlem, 1.1 milyar dolar ile ihraç tutarının üç katının üzerinde talep topladı.

Küresel ölçekli 135'in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterirken, bu yatırımcıların yüzde 40'ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştu.

Kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen temaların ilki, kadının iş gücüne katılımını özendirmek ve uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi.

İkinci tema ise yaşamlarına Türkiye'de devam eden geçici koruma altındaki mültecilerin de yoğunlukta bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yönelik.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile imzaladığımız 200 milyon dolar tutarındaki Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi ile Türkiye genelinde firmaların gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarına finansman sağlayacağız.

Bu anlaşmayı benzerlerinden ayıran en önemli özellikle ise, AIIB'nin bu kredi ile ilk kez özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere bir bankaya kaynak sağlamış ve iş ortağı olarak TSKB'yi seçmiş olması.

KAGİDER tarafından işe alım, eğitim, kariyer planlama, iletişim gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini gözeten şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikasını da almaya hak kazandı.

Son iki yıldır (Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversite öğrencisi kızları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarımızın sanata yansımasını ise, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile birlikte kurduğumuz ve Türkiyeyi dünya sahnelerinde temsil edecek kadın sanatçıları desteklediğimiz Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu aracılığıyla hayata geçiriyoruz.

2018 yılında bizi heyecanlandıran diğer bir işbirliği ise Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu olduğunu özellikle belirtmeliyim.

Gurur duyduğumuz ve bizleri ekip olarak motive eden başarı tablomuzu, 68 yıllık geçmişimizin bize sunduğu güç odaklarından faydalanarak geleceğe taşıma isteğimizi, hissedarımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızın güçlü desteği ile daha da pekiştiriyor.

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