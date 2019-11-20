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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

TSI Seats, Airbus’ın "Onaylı Koltuk Tedarikçisi" oldu

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TSI Seats, Airbus’ın "Onaylı Koltuk Tedarikçisi" oldu

TSI Seats’e ait "Skysofa" ve "Epianka" model ekonomi sınıfı koltuklar Airbus’ın "A350 XWB", "A330" ve "A320" uçak modelleri için katalogda yer alacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik AŞ ve Assan Hanil şirketlerinin ortak girişimiyle kurulan "TSI Seats" ile "Airbus" firmaları arasında imzalanan anlaşmayla 2015 yılından bu yana iki şirket arasındaki başarılı iş birliği sonucu Airbus’ın BFE (müşteri tercihli ekipman) kataloğunda yer alma hakkı kazandı.

Onaylı koltuk tedarikçisi anlaşması ile TSI Seats’e ait "Skysofa" ve "Epianka" model ekonomi sınıfı koltuklar Airbus’ın "A350 XWB", "A330" ve "A320" uçak modelleri için katalogda yer alacak. "Elesa S" modeli de kataloğun gelecekteki ürünler bölümüne yerleştirilecek. TSI Seats’in ilk business class ürünü olan "Royalux" sertifikalandırma aşaması tamamlandıktan sonra katalogdaki yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2011 yılında büyük bir girişimle Türk sivil havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, sektöre lojistik destek sağlamak amacıyla, partner firmaları Assan Hanil ile birlikte sektörde çok daha aktif bir rol üstlendiklerini belirtti.
Uçak koltukları ve yedek parçalarını tasarlamak, üretmek, değiştirmek ve ticarileştirmek amacıyla kurulan "TSI Aviation Seats'in bugün Airbus’ın onaylı koltuk tedarikçisi olduğunu aktaran Aycı, "Bu güzel iş birliğinin sonuçlarını görmekten mutluyuz. Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI’ın 2023’e kadar global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasında yer alma hedefi var. Bu başarının hedefimize giden yolda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Airbus firması ile yapılan bu anlaşmanın sivil havacılık alanında yapılacak yeni anlaşmalara öncülük edeceğine inanıyorum. Yerli ve milli bir şirketin bu başarısı bizler için gurur vesilesidir. İş birliğimizin güçlenerek devam edeceğini umuyor bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde söz alan Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ise havacılık sektörünün uluslararası referanslarından Airbus ile Kibar Holding, Türk Hava Yolları ile THY Teknik AŞ ortak girişimi olan TSI Seats'in anlaşmasıyla uçak üreticileri tarafından onaylanan tedarikçilerin bulunduğu kataloğa kendi ölçeğinde giren ilk firma olduğunu belirtti.

AİRBUS A350 İÇİN TESLİMAT BAŞLIYOR

TSI tarafından geniş gövdeli uçaklar için üretilen "Skysofa" model ekonomi sınıfı koltukların Airbus’a ilk teslimatı Eylül 2015'te gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl, "Airbus A321neo" ve "Boeing B737 MAX" dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlayan Epianka, bu yıl temmuz ayında "Boeing B787 Dreamliner" model uçaklarda kullanıldı. Bu yılın 3. çeyreğinden itibaren de Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için teslimatlar başlıyor.

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