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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.12.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

TSE'den "yerli ve milli üretime destek" indirimi

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TSE'den "yerli ve milli üretime destek" indirimi

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerli ve Milli Üretimi Destekleme Politikası çerçevesinde, uygunluk değerlendirme hizmetlerinde 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 25 indirim yapacağız" açıklamasında bulundu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerli ve Milli Üretimi Destekleme Politikası çerçevesinde, uygunluk değerlendirme hizmetlerinde 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 25 indirim uygulayacaklarını belirterek, "Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında mali değeri 74 milyon liraya ulaşan indirimin yanı sıra vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış borçlara da ödeme kolaylığı sağlanacak." dedi.

Şahin, AA muhabirine, TSE'nin bu yıl gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Enstitünün standardizasyon faaliyetlerinin yanı sıra kapsamlı deney, muayene-gözetim ve belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme alanlarında ulusal ve uluslararası hizmet verdiğine işaret eden Şahin, çalışma şekliyle kamu ve özel sektör niteliklerini bir arada taşıyan kurumun, devlet bütçesinden pay almadan kendi gelirleriyle giderlerini karşıladığını söyledi.

Şahin, TSE'nin Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan değil standartları belirleyen ülke konumuna gelmesi için önemli adımlar attığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan TSE, bir yandan da 'Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı' çerçevesinde iş dünyasının standart hazırlama süreçlerine katılımını teşvik ediyor."
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerli ve Milli Üretimi Destekleme Politikası" çerçevesinde, uygunluk değerlendirme hizmetlerinde 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 25 indirim yapacaklarını dile getiren Şahin, bu kapsamda mali değeri 74 milyon liraya ulaşan indirimin yanı sıra vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış borçlara da ödeme kolaylığı sağlanacağını bildirdi.

İhracatın artmasına katkı sağlamak ve yurt dışından kaynak transferi oluşturmak amacıyla TSE sermayesiyle Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Şirketi AŞ'yi (ICAS) kurduklarını ifade eden Şahin, şirketle diğer uygunluk değerlendirme pazarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

"TSE ÜRETİCİLERİMİZE YENİ PAZARLARDA FIRSAT OLUŞTURDU"

Şahin, TSE'nin son dönemde üstlendiği önemli projelere ilişkin bilgi verirken şunları kaydetti:
"TSE olarak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında, Çin'de üretilen 400 kilometrelik doğal gaz borusunun 3'üncü taraf muayene-gözetimini başarıyla tamamladık. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin, doğal gaz boru hatları projelerinde ve Kuzey Marmara Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite artırım projelerinde de TSE görevlendirildi. Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki ilk yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşa ve işletme aşamalarında da gözetim-muayene-test-belgelendirme ve lisanslama konularında teknik destek kuruluşu olarak hizmet vermeye başladık. Eti Maden işletmeleriyle yürütülen iş birliği çerçevesinde kompleks cevher ve bor tuzu sahalarından alınan yaklaşık 30 bin sondaj numunesinin analizleri yapılarak, ülkemizin değerli maden rezerv tespiti çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Öte yandan TSE, rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri gibi yenilenebilir enerji tesisleri ve bu tesislerde kullanılan aksam ve parçaların imalatçı uygunluk ve saha uygunluk kontrollerine de devam ediyor."

TSE'nin başta yapı sektörü olmak üzere, üreticilerin test raporları ve sertifikasyonlarının yurt dışında da tanınması amacıyla girişimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, "TSE bu kapsamda 2018 yılında Katar'da sivil savunma onayı ve Katar Bayındırlık İdaresi onaylarını alarak üreticilerimize yeni pazarlarda fırsat oluşturdu. Enstitümüz test, kalibrasyon ve sertifikasyon alanlarında Kuveyt, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suudi Arabistan'da, sivil savunma onayı amaçlı yetkilendirilme çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Şahin, mükerrer yatırımın önüne geçilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedefiyle TSE ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında geçen yıl iş birliği protokolü imzalandığını, bu çerçevede Kara Araçları Test Merkezi'ne ait genel fizibilite ve yerleşim planının tamamlandığını ve merkezin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SSB, TSE, TÜBİTAK iştirakiyle kurulan "TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ" ile Türkiye'nin askeri ve sivil alanda test ve değerlendirme altyapısı envanterinin çıkarılacağını belirten Şahin, böylece ihtiyaç duyulan tüm altyapının entegre olarak kullanılmasının mümkün olacağını kaydetti.

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