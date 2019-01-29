TSE'den 2,2 milyon avroluk proje

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTSE'den 2,2 milyon avroluk proje
GeriEkonomi TSE'den 2,2 milyon avroluk proje
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

TSE'den 2,2 milyon avroluk proje

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TSE'den 2,2 milyon avroluk proje

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon avro bütçeli "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi"ni başlattıklarını bildirdi.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması" başlıklı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) projesinin tüm süreçleri tamamlanarak sözleşme imzalandı.

Projenin başlangıç toplantısı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve yüklenici firmanın yetkililerinin katılımıyla yapıldı. Böylece 2,2 milyon avro bütçeli, 30 ay süreli proje resmi olarak başlatılmış oldu.  TSE Başkanı Adem Şahin de uluslararası standardizasyon çalışmalarına
Türkiye'den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon avro bütçeli "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi"ni başlattıklarını aktararak, "Projenin bütçesi Avrupa Birliği'nin aday veya potansiyel aday ülkelere kaynak aktarımı sağlamak üzere başlattığı IPA çerçevesinde sağlandı. Projenin temel hedefi, ülkemiz sanayicisi başta olmak üzere tüm standardizasyon paydaşlarının ulusal ve uluslararası standartların hazırlanması süreçlerine etkin katılımını sağlamaktır. Bu projeyle ülkemiz sanayisinin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının standardizasyondan sorumlu kuruluşu olarak kamu ve özel sektör kurumlarını, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini standart hazırlama süreçlerine etkin olarak katılmaya davet ettiklerine işaret eden Şahin, "Başka bir deyişle ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesinin anahtarı, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alabilmesinden geçmektedir. TSE olarak standardizasyon çalışmalarında Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor