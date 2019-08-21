Trump'tan önemli resesyon açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, piyasalarda oluşan resesyon kaygılarına ilişkin önemli değerlendirmede bulundu.
ABD Başkanı Trump, çalışan ücretlerinden ve varlık satışından doğan kârlardan alınan vergilerin indirilmesi hakkında Beyaz Saray'ın
değerlendirme yürüttüğünü söyledi.
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Trump, "Çeşitli vergi indirimlerine bakıyoruz... Çalışan ücretleri de düşündüklerimizden biri" dedi.
Trump, geçen hafta ABD Hazine tahvil getirilerindeki ters hareket nedeniyle canlanan ekonominin resesyona gireceği kaygılarını ise dikkate almadığını ifade etti.
Trump, "Bence 'resesyon' uygun bir kelime değil... Resesyon bize çok uzak" dedi.
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