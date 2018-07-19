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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
19.07.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki

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Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki

ABD Başkanı Donlad Trump, Avrupa Birliği’ni (AB), "Google cezası üzerinden ABD’den faydalanmakla" suçladı.

TRUMP resmi Twitter hesabI üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Size söylemiştim; Avrupa Birliği daha yeni, bizim büyük şirketlerimizden biri olan Google’den 5 milyar dolar tokatladı. Avrupa Birliği gerçekten Google cezası üzerinden ABD’den faydalanıyor; ama bu uzun sürmeyecek."

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google, Android mobil işletim sistemini, rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda dün 4.34 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti. Komisyon, Google 2017 Haziran ayında da 2.4 milyar euro (2.8 milyar dolar) ceza kesmişti.

Komisyon, Google’dan rekabet kurallarını ihlallerine 90 gün içinde son vermesini, aksi durumda ana şirket Alphabet’in günlük küresel kazancının yüzde 5.0’ine kadar ek ceza kesileceği uyarısı yaptı.

AB ayrıca, Google’ın, Android cihazların rakibi Apple’a yönelik argümanlarını da, daha yüksek fiyatlar ve kullanıcılara yüklediği maliyetler nedeniyle kabul etmedi.

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin Online'daki haklarını savunan bir şirketler koalisyonu olan Fair Search'ün şikayeti üzerine Androide karşı bir soruşturma başlatmıştı. Fair search başta Kayak, Expedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı. 

 

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