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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.07.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi

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Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız şarabına vergi getirme tehdidinde bulundu.

Fransa’nın dijital hizmet veren şirketlere yönelik dijital vergilendirme projesine, ABD Başkanı Donald Trump’dan Fransız şarabını vergilendirme tehdidi geldi. 
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da faaliyet gösteren çok sayıdaki Amerikan firmasını etkileyecek dijital vergilendirme projesinin gerçekleşmesi halinde ABD’nin Fransız şarabını vergilendireceği tehdidinde bulundu.

Fransa’nın planlandığı yeni vergi, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi dijital hizmet veren ABD’li şirketleri etkileyecek. ABD Başkanı Trump yeni vergi için “Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimiz için dijital bir vergi koydu. Eğer birileri onları vergilendirecekse, bunu yapan onların ülkesi yani ABD olmalı” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Macron’un aptallığına karşılık olarak biz de harekete geçtiğimizi duyuruyoruz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir” açıklaması yaptı ve Fransız şarabına ek vergilendirme getirileceğini duyurdu.

“VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ KARARLARIMIZI ULUSAL VE EGEMEN BİR ULUS OLARAK ALIYORUZ"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada, öğleden sonra Amerikan mevkidaşı Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşeceğini söyledi. Çabalarının, Amerikan şirketlerini hedeflemeyle değil, "adil vergilendirme" ile ilgili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, Ağustos'taki G7 toplantısında dijital vergi konusunda ABD ile bir fikir birliğine varmayı umduğunu belirtti. Le Maire Cuma günü yaptığı açıklamada, "Fransa egemen bir ulus. Vergilendirme ile ilgili kararlarımızı ulusal ve egemen bir ulus olarak alıyoruz" dedi.

Fransız şarapçılık sektörünün karardan kaygılanmadığı öğrenilirken Fransa’nın dijital hizmet vergilendirmesinin Ocak 2019 tarihi itibari ile hesaplanarak Google, Amazon, Facebook, Apple gibi şirketlere uygulanacağı öğrenildi.

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