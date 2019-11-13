Trump'tan faiz çağırısı
ABD Başkanı Donald Trump negatif faiz oranlarını çağrısını tekrarladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı olmasına neden olduğu söyleyerek,
faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini tekrarladı ve negatif faiz oranları çağrısını tekrarladı.
Trump dün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in başkanlık döneminde faiz artırımlarına rağmen ekonominin benzersiz şekilde büyüdüğünü belirtti.
Trump, "Unutmayın ki faizleri açıkça düşüren ülkelerle aktif olarak rekabet ediyoruz, böylece birçoğu negatif faiz olarak bilinen borçlarını öderken, ödeme alıyorlar. Kim böyle bir şey duydu? Bana bu paradan biraz verin. Ben biraz para istiyorum. Fed bunu yapmamıza izin vermiyor" dedi.
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