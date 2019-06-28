Trump'tan ek gümrük vergileri açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump Japonyanın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinpinge, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini altı ay boyu erteleyeceğini söylediğini reddetti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinin ardından basına konuşan Trump, Xi ile görüşmeisinin heyecanlı oalcağını ve en kötü ihtimalle üretken bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle erken saatlerde yaptığı görüşme sonrasında, iki ülkenin ilişkilierini iyileştirmenin tüm dünyanın yararına olacağı konusunda anlaştıklarını söylemişti.
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