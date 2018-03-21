Trump'tan 3 Türk devine gümrük duvarı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
21.03.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Trump'tan 3 Türk devine gümrük duvarı!

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Trump'tan 3 Türk devine gümrük duvarı!

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel çubuk hakkında yürüttüğü damping ve sübvansiyon incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından 3 Türk çelik tel çubuk üreticisinden Habaş Sınai, Tıbbi Gazlar ve İçdaş Çelik'te sübvansiyon marjı tespit edildi.

ABD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkeden ithal çelik tel çubukta damping ve sübvansiyon tespit etti. ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkeden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel çubuk hakkında yürüttüğü damping ve sübvansiyon incelemesini tamamladı.

YÜZDE 148 VERGİ

İthalatın ABD’li üreticilere zarar verdiği kanıtlanırsa İngiltere, İspanya, İtalya, Güney Kore ve Türkiye’den ithal ürünlere beş yıl boyunca yüzde 148’e kadar gümrük vergisi getirilebilecek. ABD Türkiye’den 2016 yılında 20.5 milyon dolar tutarında çelik tel çubuk ithal etti. Türk çelik tel çubuk üreticilerinden Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar aleyhine yüzde 4.74 damping ve yüzde 3.86 sübvansiyon marjı, İçdaş Çelik aleyhine yüzde 7.94 damping ve yüzde 3.81 sübvansiyon marjı tespit edildi. Diğer Türk üreticiler için bu oranlar sırasıyla yüzde 6.34 ve yüzde 3.84 oldu.
İthalatın ABD’li üreticilere zarar verip vermediğini belirleyecek olan Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun tespitini 3 Mayıs’a yakın bir tarihte açıklaması bekleniyor. (REUTERS)

 

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Ekonomide son 24 saat (21.03.2018) Son 24 saatte yaşanan ekonomik önemli gelişmeler....
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