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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Trump'ın ticari hayatı gözler önüne serildi! İşte zararı

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Trump'ın ticari hayatı gözler önüne serildi! İşte zararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari hayatına ilişkin belgelere ulaşıldı. Trump'ın 1985-1994 yılları arasında büyük zarar açıkladığı ortaya çıktı.

The New York Times’ta yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1985-1994 yılları arasında 1,17 milyar dolar zarar ettiği bildirildi. 

The New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleri, 1980'lerin ortasından 1990'lara kadar çok fazla para kaybettiğini gösteriyor. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, 10 yıllık dönemin 8'inde Trump hiçbir şekilde gelir vergisi ödemedi.

The New York Times tarafından elde edilen gelir vergisi kayıtlarında Trump'ın belgeleri neden gizli tutmaya çalıştığı ifade edilirken gazetenin ortaya çıkardığı ayrıntılı bilgilerden sonra çok daha net şekilde anlaşıldığı bildirildi. Ortaya çıkarılan dokümanlarda, 1985-1994 yılları arasında Trump'ın yılda on milyonlarca dolar kaybettiği ve on yıl boyunca toplam zararının 1,17 milyar dolara yükseldiği görülüyor.

Haberde, Trump’ın zararları çoğunlukla binalarındaki kumarhaneler, oteller ve perakende daire alanlarındaki işlerinden kaynaklandığı bildirildi. Aynı haberde bu süre zarfında meydana gelen zararlar yüzünden Trump'ın o dönemde neredeyse tüm Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla para kaybettiğini ortaya koydu.
Başkanın avukatı ise The New York Times'a verilen vergi bilgilerinin gözle görülür derecede yanlış olduğunu iddia etti. Başkanın avukatı, gazetenin, başkanın vergi iadeleri ve işiyle ilgili 30 yıl önceki beyanlarını yayınlamasının çok yanlış olduğunu söyledi.

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