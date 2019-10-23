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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İlayda Kılıçay / (DHA) 
23.10.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Trump’ın konuşması sonrası dolarda son durum

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Trump’ın konuşması sonrası dolarda son durum

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından dolar 5.72 lira düzeyine kadar geriledi.

 

Trump’ın konuşması sonrası;

- dolar en düşük 5.7271 lira ve en yüksek 5.8119lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3696 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.37 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3844 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.39 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

Güne 0.93 artışla 98 bin 799 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 637 puanı ve en yüksek 99 bin 596 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.94 artışla 99 bin 785 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 139 bin 898 puanı ve en yüksek 142 bin 28 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.27 artışla 141 bin 585 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.11 düşüşle 13.56 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 2.90 düşerek 13.75 düzeyine geriledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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