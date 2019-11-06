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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesi 24 trilyon doları riske atabilir

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Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesi 24 trilyon doları riske atabilir

Dünya Kaynakları Enstitüsü Sürdürülebilir Şehirler Global Direktörü Aniruddha Dasgupta "Düşük karbonlu kalkınmanın 2050'ye kadar sadece şehirlerde 24 trilyon dolar net fayda sağlayacağını hesaplıyoruz. Umuyorum olmaz ama Trump ve yönetiminin bu hareketi, iklim değişikliğine karşı tüm bu çabaları olumsuz etkileyebilir" dedi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Sürdürülebilir Şehirler Global Direktörü Aniruddha Dasgupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağ dışı bir kararla Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sürecini resmen başlattığını belirterek, "Düşük karbonlu kalkınmanın 2050'ye kadar sadece şehirlerde 24 trilyon dolar net fayda sağlayacağını hesaplıyoruz. Umuyorum olmaz ama Trump ve yönetiminin bu hareketi, iklim değişikliğine karşı tüm bu çabaları olumsuz etkileyebilir." dedi.

Dasgupta, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliğinin artık sadece mevsimsel hava olayları ya da doğal afetlere sebep olmadığını, günlük hayatı da derinden etkilediğini söyledi.

Bu yüzden kamuoyunun, iklim değişikliğiyle aktif mücadele istediğini dile getiren Dasgupta, "Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi sırasında 7 milyon insan iklim değişikliğine dikkati çekmek için grev yaptı. Bu rakam, siyasi liderler ve hükümetler için çok önemli çünkü liderlerin iklim değişikliğine karşı sergiledikleri tutum ters tepebilir." diye konuştu.

Dasgupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sürecini resmen başlatmasını "çağ dışı" bir karar olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

"Trump yönetimi, iklim eyleminin maliyetli olduğu ve istihdama zarar vereceği gibi geçerliliğini yitirmiş bir düşünceyle Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor. Aksine, düşük karbonlu kalkınmanın 2050'ye kadar sadece şehirlerde 24 trilyon dolar net fayda sağlayacağını hesaplıyoruz. Akıllı iklim eylemlerinin daha büyük verimlilik sağladığı, inovasyonu desteklediği ve uzun dönemli istikrar sağladığı açık. Umuyorum olmaz ama Trump ve yönetiminin bu hareketi, iklim değişikliğine karşı tüm bu çabaları olumsuz etkileyebilir. Yani, hem ABD halkına hem de gelecek nesillere yapılmış bir haksızlık. ABD'nin bu hareketi, diğer ülkelerin de iklim değişikliğiyle mücadelesini yavaşlatabilir, hatta onların da mücadeleyi bırakmasına yol açabilir."

Dasgupta, iklim değişikliği konusunun ABD'nin 2020 seçimlerinde daha önceki tüm seçimlere göre çok daha önemli bir konu olarak öne çıkacağını vurguladı.
Demokrat adayların hepsinin iklim değişikliğine karşı bir duruşu olduğuna işaret eden Dasgupta, "Aslında, Başkan Trump Cumhuriyetçilerin de aralarında bulunduğu çoğunluk Amerikan halkının Paris İklim Anlaşması'nda kalma isteğini görmezden geliyor. Buna karşın iyi haber şu ki ABD eyaletlerinin çoğunluğu ve iş dünyası Paris Anlaşması paralelinde iklim değişikliğiyle mücadeleyi bırakmıyor. Bu grup, Çin'i de geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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