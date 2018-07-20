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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
20.07.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Trump'ın Çin açıklaması Wall Street vadelerini düşürdü  

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Trump'ın Çin açıklaması Wall Street vadelerini düşürdü  

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çine getireceği ek gümrük vergilerinde 500 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri arttırmasından "hoşnut olmadığını" söylemesinin ardından, ABD borsalarında vadeli işlemlerde tüm endeksler düşüşte. Avrupa karışık seyirden düşüşe döndü.

PERŞEMBE akşamı CNBC'ye konuşan Donald Trump’ın, Fed'in faiz artırımına ilişkin yorumunun ardından, Çin-ABD ticaret savaşına ilişkin de 500e çıkmaya hazırım. Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, bunu ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz dedi.

Bu rakamla Trump'ın ABD'nin Çin'den 2017'de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor.

Trump, Fed için ise "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi.

Fed, faiz oranlarını bu yıl içinde iki kez arttırdı ve 2018'de aynı adımı iki kez daha atması öngörülüyor.

Ayrıca Trump, Helsinki zirvesinin ardından ikinci bir buluşma için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ABD’ye davet etti.

Wall Streette endeksler Perşembe gününü düşüşle kapanırken, Trump'ın Çine ilişkin söylemlerinin ardından haftanın son gününde vadeli işlemlerde;

Dow Jones yüzde 0.42,

S&P 500 yüzde 0.29

Nasdaq yüzde 0.02 düştü

Avrupa borsalarında da karışık seyirde olan endeksler, Trump'ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen söylemleriyle düşüşü hızlandırdı. Dün pozitif ayrışan FTSE de erken saatlerde yükseldikten sonra düşüşe geçti.

Almanya  Üretici Fiyat Endeksi Haziranda yıllık yüzde 3.0 artarken, aylık artış ise yüzde 0.3 oldu. Mayısta Almanya yıllık ÜFE yüzde 2.7'ydi.

Gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.95,

FTSE yüzde 0.44,

CAC yüzde 1.02,

FTSE MIB yüzde 1.01,

Stoxx 600 ise yüzde 0.60 düştü.

Asya borsaları Powellin sunumu ve Çinin yuan fixingini yükseltmesinin ardından Perşembe gününü düşüşle kapattıktan sonra, haftanın son gününde Çin öncülüğünde Japonya hariç yükselişle kapandı.

PBOC, Perşembe günü, para biriminde Haziran ayında başlayan aşağı yönlü hareketten bu yana ilk kez yuan fixingini 6.7 seviyesinin üzerine çekti.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.29 düşerken,

Shanghai yüzde 2.04,

HSI yüzde 0.76,

KOSPI yüzde 0.30 yükseldi.

Küresel petrol piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.41 yükselişle varil başına 72.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.30 yükselişle 69.67 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepetinde varil fiyatı Çarşamba 69.98 dolara geriledikten sonra Perşembe tekrar 70 doların üzerine çıktı ve 70.91 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Dolar endeksi Trumpın konuşması sonrası zayıfladıÿ ve günlük yüzde 0.08 düşüşle 95.09 düzeyine geriledi. 2018in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.98- 95.28 aralığında hareket etti.

Euro/Dolar dolardaki yatay seyirle 1.1644 düzeyinde.

Tahvil piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.853 düzeyine yükseldi, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.604 düzeyine yükseldi.

Dolar/Yen, doların güvenli liman Japon yeni karşısında hafif değer kaybetmesiyle 112.40 düzeyinde.

Sterlin/Dolar ise yatay yüzde 0.11 artışla 1.3029 düzeyinde.

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