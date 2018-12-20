Trump’a rağmen Fed’den 25 puanlık artış
AMERİKAN Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faiz oranlarını arttırdı, ancak 2019 yılında finansal oynaklık ve küresel büyümenin yavaşlaması beklentisiyle sıkılaştırmayı bir miktar gevşeteceğini de gösterdi.
Fed, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2.00-2.25 seviyesinden yüzde 2.25-2.50’ye yükseltti. Karar, oybirliğiyle alındı. Bir önceki toplantısında 2019 için
3 faiz arttırımı öngören Fed, aralık ayı toplantısında bu sayıyı 2’ye düşürdü. ABD piyasaları Fed kararı sonrası düşüşe geçerken, dolar da Türk Lirası ve diğer para birimleri karşısında güçlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye tweet’i sonrası 5.21 liraya kadar inen dolar Fed kararı sonrası 5.32 liraya kadar yükseldi.
SİYASET ETKİLEMEZ
Küresel piyasaların Fed’in kararına tepkisini analistler Başkan Trump ile Fed arasındaki çekişmeye bağladı. Trump, önceki gün Fed’e faiz artırımına gitmeme çağrısında bulunmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı basın toplantısında siyasi görüşlerin Fed’in tartışmalarında ve
kararlarında hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Powell, artık her toplantıdan sonra da
basın toplantısı yapacağını açıkladı.
BÜYÜMEYİ DÜŞÜRDÜ
Yılın son toplantısıyla birlikte Fed, 2018’de 25’er baz puanlık 4 faiz arttırımı gerçekleştirdi. ABD ekonomisinin güçlü büyüme gösterdiğini ve ABD iş piyasasında iyileşmenin devam ettiğini belirten Fed, büyüme tahminlerini düşürdü. Buna göre bankanın 2019 büyüme tahmini yüzde 2.5’ten yüzde 2.3’e indi, 2020 için beklenti yüzde 2. Fed’in bilanço daraltılmasına devam edeceğini belirtmesi de dikkat çekti.
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