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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump’a rağmen Fed’den 25 puanlık artış

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Trump’a rağmen Fed’den 25 puanlık artış

AMERİKAN Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faiz oranlarını arttırdı, ancak 2019 yılında finansal oynaklık ve küresel büyümenin yavaşlaması beklentisiyle sıkılaştırmayı bir miktar gevşeteceğini de gösterdi.

Fed, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2.00-2.25 seviyesinden yüzde 2.25-2.50’ye yükseltti. Karar, oybirliğiyle alındı. Bir önceki toplantısında 2019 için
3 faiz arttırımı öngören Fed, aralık ayı toplantısında bu sayıyı 2’ye düşürdü. ABD piyasaları Fed kararı sonrası düşüşe geçerken, dolar da Türk Lirası ve diğer para birimleri karşısında güçlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye tweet’i sonrası 5.21 liraya kadar inen dolar Fed kararı sonrası 5.32 liraya kadar yükseldi.

SİYASET ETKİLEMEZ

Küresel piyasaların Fed’in kararına tepkisini analistler Başkan Trump ile Fed arasındaki çekişmeye bağladı. Trump, önceki gün Fed’e faiz artırımına gitmeme çağrısında bulunmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı basın toplantısında siyasi görüşlerin Fed’in tartışmalarında ve
kararlarında hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Powell, artık her toplantıdan sonra da
basın toplantısı yapacağını açıkladı.

BÜYÜMEYİ DÜŞÜRDÜ

Yılın son toplantısıyla birlikte Fed, 2018’de 25’er baz puanlık 4 faiz arttırımı gerçekleştirdi. ABD ekonomisinin güçlü büyüme gösterdiğini ve ABD iş piyasasında iyileşmenin devam ettiğini belirten Fed, büyüme tahminlerini düşürdü. Buna göre bankanın 2019 büyüme tahmini yüzde 2.5’ten yüzde 2.3’e indi, 2020 için beklenti yüzde 2. Fed’in bilanço daraltılmasına devam edeceğini belirtmesi de dikkat çekti. 

 

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