Trump yine Fed'e yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.



Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump'ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı.

