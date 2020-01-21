MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrump yine Fed'e yüklendi
GeriEkonomi Trump yine Fed'e yüklendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 21.01.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Trump yine Fed'e yüklendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump yine Fed'e yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri çok yavaş düşürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump'ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı.

Lüks ve fiyatıyla şaşırtıyor! Cullinan’ın öyle bir özelliği var ki…
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle