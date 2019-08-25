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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.08.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Trump ve Johnson bir araya geldi

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Trump ve Johnson bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ikinci gününde liderler temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çalışma kahvaltısı öncesi açıklamalarda bulunan Trump, İngiltere ile bugüne kadar yapılmamış kapsamlı bir ticaret anlaşması yapacaklarını ifade ederek, İngiltere’nin artık bir engeli olmadığını söyledi. Trump, Boris Johnson’ın Brexit konusunda tavsiyeye ihtiyacı olmadığını belirterek, "O bu iş için doğru kişi" dedi. Trump, ayrıca gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin mümkün olduğunu da belirtti.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde ticaret savaşları, Amazon Ormanlarındaki yangınlar, küresel ısınma, İran’ın nükleer enerji programı ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak.

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