Trump tweet attı dolar fırladı; borsa sert düştü
ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan yaptığı "'Füzelerimiz geliyor, hazırlan Rusya" açıklamasından sonrası döviz piyasası yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4.1769 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5.1738 TL ile yeni zirvesini gördü. Borsa İstanbul'daki kayıp ise yüzde 3'ü geçti.
DÖVİZ kurları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dolar tarihi rekorunu 4.1769 TL'ye taşırken, saat 14.07 itibarıyla 4.1652 TL'de hareket etti.
Euro 5.1738 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.1714 TL'de bulunuyor.
Dolar endeksi 89.44 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.2381 seviyesinde...
Trump'ın tweet'i sonrası dolar sert bir yükseliş yaşandı.
İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 14.70 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 13.49 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk Lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
BORSADA KAYIP YÜZDE 3'Ü GEÇTİ
Trump’ın açıklamasının ardından kurdaki yükselişe paralel Borsa İstanbul da yönünü aşağıya döndü ve dakikalar içinde kayıp yüzde 3'ü aştı.
Borsa İstanbul'da ise kayıp yüzde 3'ü aştı.
DOLAR 2.5 GÜNDE 14 KURUŞ YÜKSELDİ
Dolardaki yükseliş pazartesiden itibaren rekorlara imza atıyor. Pazartesi günü 4.0428 lira ile haftaya başlayan dolar, Trump’ın açıklamalarıyla çıktığı 4.1769 lira seviyesiyle yaklaşık 2.5 günde 14 kuruş artmış oldu. Dolarda bu yılın başından bu yana yükseliş ise yüzde 10’u geçti.
RÜZGAR OLUMSUZ YÖNDE İLERLİYOR
İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Trump’ın son açıklamaları ile birlikte Rus Rublesi ve Rusya borsasında satışlar hız kazanırken, aynı etkiyi TL üzerinde de görmekteyiz. Dolar/TL paritesi 4.1940 ile rekor seviyelere ulaşırken, borsa endeksinde değer kaybı yüzde 3 seviyesine yaklaştı. Suriye konusu ortak bir nokta olması, jeopolitik risklerin artmasına neden oluyor. Ancak bunun öncesinde TL’de kırılgan bir yapının olduğunu izliyorduk. Mevcut rüzgar halen olumsuz yönde esiyor. Rüzgar bu şekilde esmeye devam ettikçe dolar/TL paritesindeki yukarı harekette devam edebilir" dedi.
Turşucu açıklamalarına şöyle devam etti: "4.13 seviyesi teknik olarak uzun vadeli kanal direncinin bulunduğu seviyeydi. Dolar kuru bu seviyenin üzerinde ve bu seviyenin üzerine yerleşiyor. Teknik olarak 4.26 seviyesinde fibo dirençlerimiz bulunuyor. Kurda ateşin biraz sakinleştiğini söylemek için yeniden 4.13 seviyesinin altına gerilemesi gerekli. Algılamalarda ciddi bir duruma olduğundan bahsetmek için ise 4.0260 seviyesinin altına düşüşler görmemiz lazım ancak şimdilik bu noktadan uzağız. TCMB’nin herhangi bir müdahalede bulunmasını beklemiyorum.
Mevcut hareketin TCMB’nin kontrolünde olmayan nedenlerden olduğunu düşünüyorum. Rublenin ilerleyen günlerde tekrar değer kazanmaya başlaması, Suriye konusunda tansiyonun düşmesi gibi gelişmeler içeride dolar kurunda geri çekilmelere neden olabilir. Son olarak cari işlemler verisi beklentilere neredeyse paralel geldi. Ancak yıllık cari açık GSYİH’nin yüzde 6.2’sine ulaşmış durumda. Şimdilik çok riskli değil ancak bu oran yükseliş eğiliminde. Finansman tarafında ise kalitesiz görünüm devam ediyor. Doğrudan yatırımlarda ve portföy yatırımlarında çıkış görülüyor şubat ayında. Yurtdışından sağlanan krediler, borçlanmalar ve net hata noksan kalemi ile cari açığı finanse etmişiz"
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