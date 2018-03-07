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Trump rekor kırdı: 9.5 yılın en yükseği!

WASHINGTON(AA)
07.03.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

ABD'de dış ticaret açığı, ocak ayında 56,6 milyar dolara çıkarak yaklaşık 9,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, yılın ilk ayında bir önceki aya göre yüzde 5 artarak 56,6 milyar dolara yükseldi.

Ekim 2008’den bu yana en yüksek ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 55 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Ticaret açığının ocakta rekor seviyeye yükselmesinde, ihracatın yüzde 1,3 azalarak 200,9 milyar dolara gerilemesi belirleyici oldu. Aynı dönemde, ithalat ise önceki aya kıyasla fazla değişmeyerek 257,5 milyar dolarda kaldı.

Bu arada, geçen yılın aralık ayına ait dış ticaret açığı verisi, 53,1 milyar dolardan 53,9 milyar dolara revize edildi.

AÇIK TRUMP’IN İLK YILINDA REKOR KIRDI

ABD’nin yıllık dış ticaret açığı 2017’de 568,5 milyar dolara ulaşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın küçültmeyi taahhüt ettiği ticaret açığının, ilk başkanlık yılında 9 senenin rekorunu kırması, Beyaz Saray’ın korumacı ticaret politikalarının işe yaramadığı şeklinde değerlendirildi.

Trump, Beyaz Saray'daki ilk yılında Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan (TPP) çekilmiş, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakereye açmış, en büyük rakibi Çin'e karşı soruşturmalar başlatmış ve bazı ürünlere gümrük vergileri getirmişti. 

Etiketler: abd , dış ticaret , trump
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