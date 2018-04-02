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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Trump kritik listeyi bu hafta açıklıyor

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Trump kritik listeyi bu hafta açıklıyor

Trump yönetimi, Amerikan şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle Çin'i cezalandırmak amacıyla hazırladığı gümrük vergisine tabi olacak Çin mallarının listesini bu hafta açıklayacak.

Ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerini hedef alması beklenen bu gelişmeyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının kızışması bekleniyor.

 Yetkililer, ABD'nin hedef aldığı yıllık 50-60 milyar dolar değerdeki ithalatın büyük bölümünün "yüksek teknoloji" ürünleri olduğunu ancak bu vergilerin uygulanmasının iki ay kadar zaman alabileceğini söylemişlerdi.

 Başkan Donald Trump'ın 22 Mart'ta imzaladığı Çin gümrük vergileri emri uyarınca vergiye tabi tutulacak ürünlerin listesi en geç Cuma gününe kadar ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklanacak.

 Bu vergiler, USTR'nin Amerikan fikri mülkünün "ekonomik olmayan" yöntemlerle transfer edilmesine yol açan resmi politikasını değiştirmesi için Çin hükümetine baskı yapmayı hedefliyor.

 USTR, Amerikan vergilerine temel olan soruşturmada, Çin'in Amerikan fikri mülkiyetini sistematik olarak istismar ettiği ve bunu şirketleri ortak girişime zorlayarak, teknoloji alanında adil olmayan ruhsat kuralları getirerek yaptığı ve Amerikan teknoloji şirketlerine, devlet finansmanıyla satın alarak ya da açıkça hırsızlama olarak sahip olduğu sonucuna varmıştı.

 Yasalarının teknoloji transferini zorunlu tuttuğunu yalanlayan ve ABD'nin ticari yaptırımlarına karşılık vereceğini söyleyen Çin ise, Pazar günü 128 ithal Amerikan ürününe yüzde 25'e varan ek vergi getirdi.

 İki ülke arasındaki ticaret savaşının global ekonomiyi ezeceğinden duyulan kaygı giderek artıyor.

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