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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.03.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Trump kafayı taktı, Amazon çakıldı!

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Trump kafayı taktı, Amazon çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi Amazon'un "peşine düştüğü" iddia edildi. Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görüldü. Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın Amerikalı teknoloji devi Amazon'u hedef alan regülasyonlar getireceğine yönelik iddiaları yalanladı.

ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketlerinden biri olan Amazon'un faaliyetleriyle yakından ilgilenmeye başladı. Haberde, Trump'a yakın kaynakların Başkan hakkında "Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor." ifadelerini kullandığına yer verildi. Amazon'un ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerle perakende firmalarını piyasanın dışına itmesi konusunda Trump'ın "endişeli" olduğu kaydedilirken, Amazon'un vergi faaliyetleri ve posta hizmetleri konusunda da araştırılması gerektiğini söylediği bildirildi. 

Öte yandan, haberde, Trump'a yakın kaynakların ise, Amazon sayesinde posta hizmeti veren kuruluşların gelirlerini artırdığı, ekonomiye daha büyük katkıda bulunduğu ve ülke genelinde daha geniş hizmet vermeye başladığına dikkat çektikleri ve bu hususlar hakkında Trump'a defalarca uyarılarda bulundukları belirtildi. 

Ayrıca, haberde, Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos'un The Washington Post gazetesinin sahibi olduğuna dikkat çekilirken, Trump'ın gazeteyi "Bezos'un siyasi silahı" olarak gördüğü vurgulandı. 

Trump, ağustosta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amazon, vergi ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD genelinde şehirler ve eyaletler zarar görüyor. İstihdam kayboluyor." yorumunda bulunmuştu. 

ABD Yüksek Mahkemesi, ocak ayında, internetten ticaret yapan şirketlerden daha fazla vergi alınması konusunu incelemeye başlayacağını duyurmuştu. 

AMAZON ÇAKILDI!

Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görüldü. 

AA muhabirinin derlediği verilere göre, TSİ 18.20'de Amazon'un hisse başına değeri 1387 dolara kadar gerilerken yüzde 7,3 düşüş kaydetti. 

Amazon, günü yüzde 4.4 değer kaybı ile tamamladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: ŞU ANDA HİÇBİR AÇIKLAMAMIZ YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, Trump yönetiminin Amazon'a yönelik bir regülasyon planı içinde bulunmadığını belirtti.
Şirketin hisselerinde büyük kayba yol açan spekülasyonların sorulması üzerine Sanders, "Şu anda hiçbir açıklamamız yok ve spesifik bir politika ya da
eylemi değerlendirmiyoruz ya da planlamıyoruz" dedi.

EN DEĞERLİ 2. ŞİRKET

Böylece, piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncülüğe geriledi. 

Amazon'un piyasa değeri Microsoft'u en son 20 Mart tarihinde geride bırakmıştı. 

Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos'un toplam varlığı da söz konusu saatte 9 milyar dolar azalarak yaklaşık 115 milyar dolara geriledi. 

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde zirvede yer alan Bezos'un varlığı, Microsoft kurucusu Bill Gates'in yaklaşık 25 milyar dolar üzerinde bulunuyor. 

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi
Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi
 

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