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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 06:55, Son Güncelleme:

Trump ilk ticaret anlaşmasını Güney Kore ile imzalayacak

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Trump ilk ticaret anlaşmasını Güney Kore ile imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk ticaret anlaşmasını Güney Kore ile kısa süre içinde imzalayacağı belirtildi.

Trump yönetiminin kıdemli yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta, Güney Kore ile 2012 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 

İsimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan yetkililer, yeni anlaşmanın, Güney Kore'nin Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kota miktarını 25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Güney Kore'nin ABD’ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedildi. 

Anlaşmanın ayrıca ABD'nin Güney Kore menşeli kamyonlara yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisini 20 yıl daha uzatacağı kaydedildi. Söz konusu gümrük vergisi, eski Başkan George W. Bush döneminde müzakere edilmesine karşın 2012 yılında imzalanan ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'na göre 2021 yılında kaldırılacaktı. 

Anlaşmanın, Güney Kore'nin para birimi wonun değerini suni şekilde düşürmesini engelleyecek bir maddeyi de içerdiği kaydedildi.

"Trump'ın ileri görüşlü yaklaşımını tasdik etti" 

Bu hafta içinde imzalanabileceği açıklanan yeni ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması, Başkan Donald Trump'ın imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olması nedeniyle önem arz ediyor.

Trump yönetiminden kıdemli bir yetkili, basın mensuplarına yönelik telekonferansta, "Güney Kore ile varılan anlaşmanın, Trump'ın ileri görüşlü yaklaşımını tasdik ettiğini" belirterek, "Bu anlaşma, Başkan Trump'ın seçim kampanyasında verdiği sözleri tuttuğunun bir başka örneği oldu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşmasına, ABD'nin otomobil endüstrisini baltaladığı gerekçesiyle birçok kez "felaket" ve "berbat" nitelemesinde bulunmuştu.

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