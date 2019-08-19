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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
19.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Trump Huawei ile iş yapılmasını istemiyor

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Trump Huawei ile iş yapılmasını istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli teknoloji devi Huawei ile ABD'nin iş yapmamasını istediğini tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies için muafiyet süresinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirmesine rağmen, ABD'nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini belirtti. 

Reuters ve diğer basın kuruluşlarında Cuma günü yer alan haberlere göre Huawei'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyetin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uzatılması bekleniyor. 

Reuters'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei'ye verilen "geçici genel lisans" 90 gün uzatılacak. Trump, dün New Jersey'de makam uçağına binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik nedenleriyle Huawei ile iş yapmak istemediğini söyledi. 

Trump, "Şu anda iş yapmayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum" dedi. 

Trump, Huawei'nin faaliyet alanlarından küçük kapsamlı bazılarının kapsamlı bir yasaktan muaf tutulacağını, ancak bunun "çok karmaşık" olacağını söyledi. Trump yönetimin "geçici genel lisansı" uzatıp uzatamayacağını söylemedi. 

Aynı gün Trump'tan önce açıklamada bulunan ABD Ulusal Ekonomik Konsey direktörü Larry Kudlow, Çin ile daha geniş çaplı ticaret müzakerelerinin yapıldığı bir ortamda "iyi niyet" göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye tanıdığı lisans süresini üç ay uzatacağını söylemişti. 

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