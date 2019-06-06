Trump: Gümrük vergileri ihtiyaç halinde 300 milyar dolar daha artırılabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı ticaret savaşını daha da derinleştirmek istiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyulması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.
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