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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
28.11.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Trump, General Motors'u açık açık tehdit etti!

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Trump, General Motors'u açık açık tehdit etti!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors'un fabrika kapatma ve istihdam azaltma kararına misilleme olarak, şirketin yararlandığı teşvikleri kaldırma tehdidinde bulundu.

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  • General Motors 5 fabrikasını kapatma kararı aldı
  • General Motors 5 fabrikasını kapatma kararı aldı
  • General Motors 5 fabrikasını kapatma kararı aldı
  • General Motors 5 fabrikasını kapatma kararı aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

KANADALI siyasetçiler ve sendika liderleri de GM'in Kanada'daki fabrikalarının kapatma ve işçi çıkarma kararını sert şekilde eleştirdiler.

General Motors dün benzinli sedan modellere olan talepteki düşüşü gerekçe göstererek az satan modellerin üretimini durdurma ve Kuzey Amerika'daki çalışan sayısını azaltma kararı aldığını açıklamıştı.

Trump dün yaptığı Twitter açıklamasında, "ABD, General Motors'u kurtardı ve aldığımız TEŞEKKÜR de bu oldu! Şu anda elektrikli otomobiller için olanlar da dahil olmak üzere GM'in tüm teşviklerini kesmeyi düşünüyoruz" dedi.

Trump, sözünü ettiği "teşviklerin" ne olduğunu açıklamadı.

GM elektrikli araçları federal yasa uyarınca 7,500 dolarlık vergi indirimine hak kazanıyor, ancak yönetimin bu indirimleri nasıl kısıtlayabileceği ya da Trump'ın aklında başka teşvikler olup olmadığı belli değil.

Trump, General Motorsu açık açık tehdit etti


Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaptıkları telefon görüşmesinde General Motors'un ABD'de ve Kanada'da açıkladığı tesis kapatma kararları nedeniyle "yaşadıkları hayal kırıklığını görüştüklerini" söyledi.

Trump ve Trudeau'nun tepkileri, uzun yıllardan beri yaşanan ciddi teknoloji ve piyasa sorunlarını aşabilmek için yeni yapılanmalara gitmek zorunda olan GM ve Detroit merkezli rakip otomobil imalatçılarının sorunlarını daha da ağırlaştırıyor.

Trump, başkan olarak geçirdiği iki yılda otomobil sektöründe istihdama en büyük önceliği vermiş ve imalatçıları istihdamı artırmadıkları için Twitter üzerinden sıklıkla eleştirmişti.

5 FABRİKASINI KAPATMA KARARI ALDI

GM, 15,000 kişiyi işten çıkaracağını ve dördü ABD'de olmak üzere Kuzey Amerika'daki tesislerinden beşini kapatacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump yönetiminin yakıt etkinliği standartları ve diğer regülasyon konularında GM'e destek verdiğini hatırlattı.

"Biz (GM'e) yardım etmek için bunları yaptık; sanıyorum (Trump) GM'in kendisine sırt çevirdiğini görmekten hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

FABRİKALARDAN BİRİ ÖZELLİKLE TRUMP İÇİN ÖNEMLİ YERDE

GM'in kapatacağı tesislerden biri, Trump'ın 2020 yılında gireceği başkanlık seçiminde kritik önem taşıyacak eyaletlerden biri olan Ohio'da.

Trump, Meksika ve Çin'deki fabrikalarını kapatmadığı için de GM'i eleştirdi.

GM, Çin'de imal ettiği araçlardan sadece bir modeli ABD'ye ihraç ediyor. Buick Envision Eylül ayı itibariyle ABD'de 22,000 adet sattı. Buna karşılık GM, hemen tümünü Çin'de imal ettiği otomobillerden bu ülkede yine Eylül itibariyle 2.7 milyon adet sattı.

GM, rakip şirket Tesla gibi ABD Kongresi'ni elektrikli araçlardaki üretim üst sınırını kaldırmaya ikna etmek için çaba gösteriyor. Belli bir üretim sayısına ulaşıldıktan sonra alıcılar vergi indiriminden yararlanabiliyorlar.

GM, Trump'ın açıklamalarının ardından, 2009'dan bu yana 22 milyar dolarlık yatırım yaptığı ABD'de "güçlü bir üretim mevcudiyetini sürdürmeye kararlı olduğunu" ve elektrifikasyon ve otonom araçlarda yeni istihdam yaratacağını söyledi.

Bu tesis kapatma ve işçi azaltmaların "şirketi uzun vadeli başarı konumuna taşıyacağını ve ABD'de istihdamı büyüteceğini belirten GM, kapatılacak fabrikalardaki birçok işçinin diğer GM fabrikalarına geçebileceğini de ekledi.

GM Kanada'daki Oshawa montaj tesisini Aralık 2019'da kapatacağını açıklamıştı.

Kanada'daki GM işçilerini temsil eden sendikanın başkanı Jerry Dias, Trudeau ile yaptığı görüşmeden sonra GM tesislerinde "kitle eylemlerine" hazır olduğunu söyledi.

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