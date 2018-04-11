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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
11.04.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Trump füzesi

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Trump füzesi

ABD Başkanı Trump, Twitter’dan ‘Hazır ol Rusya’ deyince piyasalar alt-üst oldu. Zaten kırılgan yapıdaki Türk Lirası dolara karşı sert değer kaybetti, Borsa İstanbul hızla geriledi. Dolar, 4.1940 TL ile yeni rekorunu kırarken, dünya piyasaları da yüzde 1’e yakın kayıplar yaşadı.

DÜNYA piyasaları dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı açıklamalarla alt üst oldu. Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi’nin Suriye’ye fırlatılacak ABD füzelerini vuracaklarına ilişkin açıklamalarına yanıt olarak Twitter’dan “Rusya Suriye’ye atılan tüm füzeleri düşüreceğini söyledi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve ‘akıllı!’. İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın” yazdı. Ve işte bu tweet tüm dünya piyasalarını kırmızıya döndürmeye yetti. Zaten, iç siyasi gelişmeler ve jeopolitik kaygılar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Türk Lirası’nda değer kaybı hızlandı, Borsa İstanbul sert düştü.

Dolar, Trump’ın tweetiyle füze gibi fırladı ve 4.1940 lira ile yeni tarihi zirvesine çıktı. Euro, 5.1942 liraya uçtu. Trump’ın tweetine kadar günü pozitif geçiren Borsa İstanbul’da gün içinde kayıp yüzde 3’ü aştı. Trump, sadece Türkiye piyasalarını vurmadı. Rus Rublesi dolara karşı yüzde 3’e yakın değer kaybetti. Rus Borsası yüzde 2’nin üzerinde düştü. Avrupa borsaları da yüzde 1’e yakın düşüşler yaşadı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Merkez Bankası’nın gereken tedbirleri alacağını açıklamasıyla dolar ve Euro geriledi. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1457, Euro’da 5.1327 liradan yapıldı. Borsa İstanbul günü yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan tamamladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,”Akıllı füzelerin, meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir” demesinin ardından Trump’ın tweetleri yumuşadı ve “Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü ve bu ‘Soğuk Savaş’ı da içeriyor. Bunun hiçbir nedeni yok. Silah yarışını durduralım mı?” yazdı.

ALTIN VE PETROL YÜKSELİŞTE

SURİYE gerilimi emtiaları güçlendirdi. Altının onsu 1.355 doları aşarken içeride gram altın 182 lirayı geçti. Brent petrol Aralık 2014’ten beri görmediği seviyeler olan 71.93 dolara çıktı. WTI Petrol’ü (Orta Batı Ham Petrol) yüzde 1’i aşan artışla 66.44 dolara yükseldi. Bakır yüzde 0.2 artışla dört haftanın en yüksek seviyesi olan 3.14 dolara çıktı.

DÜNYA BORSALARI NASIL DEĞİŞTİ

Rusya: % -2.61

Almanya: % -0.83

Fransa: % -0.56

İngiltere: % -0.13

Yunanistan: % -1.39

İspanya: % -0.28

Belçika: % -0.81

Japonya: % -0.49

Hollanda: % -0.14

Türkiye: % -1.32

Trump füzesi

DOLARIN ATEŞİ NE ZAMAN DÜŞER?

TÜM bu açıklamalar öncesinde de kırılgan olan Türk Lirası’nda dolara karşı üç günlük kayıp yüzde 3.73’ü buldu. Yıl başından bu yana ise değer kaybı yüzde 11’i. Analistler, hem dünya hem de Türkiye piyasalarında rüzgarın olumsuz estiğine dikkat çekiyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler’in notunda dolar kurunda ateşin düştüğünü söylemek için 4.13 liranın altına gerileme yaşanması gerektiğini vurguladı. Notta, düşüşün ciddi bir olduğundan bahsetmek için ise 4.0260 liranın altına düşüşler görülmesi gerektiğinin şart olduğu kaydedildi.

MERKEZ BANKASI TEDBİRİNİ ALIR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmalarla ilgili olarak, “Bir tedirginlik oluyor insanlarda. Acaba savaş mı olacak? Amerika ve Rusya tehdit ediyor birbirini. Bunların getirdiği geçici dalgalanmalar. Bunların etkisi sınırlı olacak. Gerekli tedbirler tabii ki alınacak” dedi. Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Türk ekonomi üzerinde bazı spekülasyonlar yapıldığına dikkat çekerek, “Bizim ekonomimizle ilgili 3 konumuz var. Enflasyon, faiz ve kurlardaki dalgalanma. Bunlarla ilgili bazı sığ bilimsel temeli olmayan, gerçeklikten yoksun değerlendirmeler var. 2017’de olduğu gibi 2018’de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz. Hedeflediğimiz büyüme oranını devam ettireceğiz. Onun altına değil üstüne çıkabiliriz. Enflasyonla mücadelede rehavet yok. Enflasyon mücadelesi yatırımcının kararını da, vatandaşın ekonomisi de etkiliyor. Yani iğneden ipliğe herkesin ilgilendiği bir konu. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık tedbirler, orta uzun vadeli tedbirler alıyoruz” dedi. Faiz ve kurdaki dalgalanmalarla ilgili Yıldırım, “Bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz. Çünkü göstergeler bu durumu doğrulamıyor. Göstergelerimizin başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisi ile oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda. Acaba savaş mı olacak? Amerika ve Rusya tehdit ediyor birbirini. Bunların getirdiği geçici dalgalanmalar. Bunların etkisi sınırlı olacak. Kur konusunda tedbirler tabii alınacak, para politikasından Merkez Bankası sorumlu, Merkez Bankası gündemine hakimdir, gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır, bundan sonra da alır” şeklinde konuştu.

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