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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2018 - 23:14, Son Güncelleme:

Trump duyurdu: Tam 1,2 trilyon dolar!

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Trump duyurdu: Tam 1,2 trilyon dolar!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nın önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleşmeyeceğini belirterek,"Eğer tarifeler olmasaydı bu anlaşmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkında konuşup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre'yi kapsıyor. Tarifelersiz burada olamazdık" dedi.

Trump, ABD, Meksika ve Kanada’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alacak yeni ticaret anlaşmasında mutabakat sağlandığını, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

Yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ticareti ilgilendiren yeni anlaşmayı "ABD tarihinin en önemli ticaret anlaşması" olarak niteleyen Trump, "NAFTA'yı iptal etmeye ve değiştirmeye yönelik müzakereleri, USMCA olarak adlandırdığımız ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile başarıyla tamamladığımızı açıklamaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, yeni anlaşmanın tüm taraflar için çok iyi bir sonuç olduğunu ileri sürerek, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya çabaları için teşekkür etti.

"TARİFELERSİZ BURADA OLAMAZDIK"

ABD Başkanı Trump, USMCA Anlaşması'nın, özellikle Amerikan tarım ve otomotiv sektörleri için "büyük bir zafer" anlamına geldiğini vurguladı. Trump, yeni kurallara göre otomobillerin sıfır gümrük vergisinden yararlanabilmesi için en az yüzde 75’inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerektiğini bildirdi. Bu oran, iptal edilecek NAFTA kapsamında en az yüzde 62,5 seviyesindeydi.

USMCA Anlaşması'nın önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleşmeyeceğini iddia eden Trump, "Eğer tarifeler olmasaydı bu anlaşmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkında konuşup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre’yi kapsıyor. Tarifelersiz burada olamazdık.” diye konuştu.
Trump, benzer şekilde Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'nın uygulamaya geçen ya da planlanan tarifeler nedeniyle müzakere masasına oturmaya ikna olduğunu söyledi.

“KASIM SONUNDA İMZALAMAYI PLANLIYORUM”

Trump, Meksika ve Kanadalı mevkidaşlarının imzasından sonra üç ülkenin parlamentolarından geçmesi gereken anlaşmayı kasım sonunda imzalamayı planladığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Kongresi’nin USMCA Anlaşması’nı onaylayacağından emin olmadığını belirten Trump, Demokratların anlaşmaya "Trump beğendiği için onaylamayacağız" diyerek karşı çıkabileceğini öne sürdü.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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