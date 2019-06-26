Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump'ın doların euro karşısında çok güçlü olduğunu düşündüğünü söyledi.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) adının açıklanmamasını istemeyen bir yetkili de, Fed'in faiz oranlarını aşağı çekmiş olması durumunda doların gevşeyeceğini ve euronun gücünün artacağını belirtti.
Trump geçen hafta, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ECB Başkanı Mario Drahgi'nin ECB'nin faiz indirimine gideceğine işaret eden yorumlarını haksız bulduğunu ve bu durumun ABD ile rekabeti haksız bir şekilde kolaylaştırdığını söylemişti.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.19 artışla 1.1376 düzeyine yükselirken, sene başından bu yana, dolar karşısında yüzde 0.67 geriledi.
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