Trump, Çin'in taviz vereceğine inanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ticaret engellerini kaldıracağını tahmin ettiğini belirterek, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında giderek gerilen ticari ilişkiler konusunda iyimser olduğunu ifade etti.
İki ülke son günlerde birbirlerinin ihraç mallarına karşı on milyarlarca dolarlık gümrük vergileri getireceklerini açıklamışlardı.
Trump yönetiminden yetkililer, vergilerin henüz yürürlüğe girmediğine ve anlaşmazlığın görüşmelerle çözümlenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyorlar.
Trump dün yazdığı bir Twitter mesajında, "Çin ticaret bariyerlerini kaldıracak çünkü doğru olan budur. Vergiler karşılıklı olacak ve fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varılacak" dedi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile kişisel ilişkisinden söz eden Trump, Xi ile her zaman dost kalacaklarını söyledi ve "İki ülke için de harika bir gelecek!" ifadesini kullandı.
ABD'nin geçen hafta Salı günü 50 milyar dolar değerinde ithal Çin ürünlerine gümrük vergisi getireceğini açıkladıktan sonra, Trump da Çin mallarına ayrıca 100 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi düzenlenmesi için emir vermişti.
Çin ise, eğer ABD bu söylediklerini yaparsa, kendisinin de karşılık olarak "çok sert bir karşı darbe vurmaya" hazır olduğunu açıklamıştı.
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