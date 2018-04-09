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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
WASHINGTON (AA)
09.04.2018 - 21:45, Son Güncelleme:

Trump Çin'i böyle hedef aldı

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Trump Çin'i böyle hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'de üretilen otomobillerden, ülkesinin Çin menşeli arabalara uyguladığından 10 kat daha fazla gümrük vergisi almasını eleştirdi.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Çin'in yüksek ticaret bariyerlerini hedef aldı.

Çin'in ABD'ye uyguladığı tarifelerin yüksekliğinden şikayet eden Trump, “Bir araba, Çin'den ABD'ye gönderildiği zaman ödenecek tarife yüzde 2,5. Bir araba, ABD'den Çin'e gönderildiği zaman ödenecek tarife yüzde 25. Bu kulağa serbest ve adil ticaret gibi mi geliyor? Hayır, bu aptalca ticaret ve yıllardan beri sürüyor.” ifadelerini kullandı.

“BANA ZARAR VERECEĞİ İÇİN ÇİFTÇİLERİ ÖZELLİKLE HEDEF ALMALARI HOŞ DEĞİL”

Trump ayrıca, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Amerikalı çiftçilerin Çin'in soya fasulyesi gibi ürünlere yönelik misilleme tarifelerinden göreceği zararı telafi etme sözünü verdi.

Pekin'in Amerikalı çiftçileri hedef alan tarifeler açıklamasını doğru bulmadığını belirten Trump, “Bana zarar vereceğini düşündükleri için çiftçileri özellikle hedef almaları hoş değil.” dedi.

TRUMP YÖNETİMİ BAŞLATTI, ÇİN'İN CEVABI GECİKMEDİ

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, Trump yönetiminin, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, birkaç gün önce Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri nedeniyle bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

"ADALETSİZ MİSİLLEME"

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.
Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Başkan Trump, bunun üzerine Çin’e "adaletsiz misilleme" gerekçesiyle öncekilere ilaveten 100 milyar dolar değerinde ek tarifeler getirilmesi talimatını verdi.
Çin Ticaret Bakanlığı ise Trump’ın bu adımına cevaben ülkenin çıkarlarını korumak adına “her ne pahasına olursa olsun ulusal çıkarlarını koruyacağı" vurgusunda bulunmuştu. Pekin yönetimi bu konuyla ilgili henüz somut bir adım atmadı. 

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