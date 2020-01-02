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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:52,Son Güncelleme:/

Trump: Çin ile imzalar 15 Ocakta Beyaz Saray’da atılacak

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Trump: Çin ile imzalar 15 Ocakta Beyaz Saray’da atılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın 15 Ocak'ta imzalanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak’ta Beyaz Sarayda imzalanacağını açıkladı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocakta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Sarayda düzenlenecek. Çin'den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekine gideceğim dedi.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çinin ABD'den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.

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