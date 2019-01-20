Trump, ABD ekonomisini büyütürken, küresel ticareti tehlikeye attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrump, ABD ekonomisini büyütürken, küresel ticareti tehlikeye attı
GeriEkonomi Trump, ABD ekonomisini büyütürken, küresel ticareti tehlikeye attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
20.01.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Trump, ABD ekonomisini büyütürken, küresel ticareti tehlikeye attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump, ABD ekonomisini büyütürken, küresel ticareti tehlikeye attı

"Önce Amerika" dediği yönetim yaklaşımıyla ABD ekonomisini büyütme konusunda selefi Barack Obama'dan rakamsal olarak daha iyi bir performans ortaya koyan ABD Başkanı Donald Trump, tehdit ve tutarsızlıklar içeren mesajları ile küresel ekonomiyi sıkıntıya sokarak belirsizlikleri de artırıyor. Trump'ın, sürpriz seçim zaferinin ardından başkanlık yemini ederek görevi devralmasının ikinci yılı bugün dolacak.

BAŞKAN olur olmaz KOBİ ve esnaf kesiminin refahını hedefleyen çeşitli mali teşvik politikaları sayesinde ülke ekonomisi genişleten Trump'ın "Önce Amerika" politikasından kaynaklanan, "tehdit" içeren ve "tutarsız" açıklamaları, küresel ticareti sıkıntıya sokarak dünyadaki belirsizliği artırdı.

Trump, başkanlığının ilk yıl dönümünü, bilet fiyatlarının çiftler için 100 bin dolardan başladığı Florida’daki partide kutladı. ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ile Trump arasında yaşanan 'Meksika duvarı ödeneği' tartışmalarının ülke tarihinin "en uzun süreli hükümet kapanmasına" neden olması dolayısıyla Trump, başkanlığının ikinci yıl dönümünde sessiz kalmayı tercih etti.

ABD ekonomisi, Trump yönetiminin ilk 2 yılında küresel büyüme rüzgarını da arkasına alarak özellikle sanayi, enerji ve finans sektöründeki güçlenmeyle ivme kazandı. Trump; borsadaki rekor yükselişler, petrol fiyatlarının düşük kalması, tüketici ve küçük işletmelerin artan harcamaları ve yatırımları ile işsizlikteki düşüşe kadar yaşanan her olumlu gelişmeyi kendisine mal etti.

Geçen yılın mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirerek küresel ticaret ihtilaflarını "ticaret savaşına" çeviren Trump, bunu da "Cumhuriyetçi liderlik sayesinde Amerika yeniden kazanıyor ve yeniden saygın bir ülke oluyor. Çünkü biz sonunda Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz." şeklinde açıkladı.

TRUMP’IN BÜYÜME, İŞSİZLİK VE YATIRIM KARNESİ
AA muhabirinin derlediği verilere göre, eski Başkan Barack Obama'nın son görev yılı olan 2016'da reel olarak yüzde 1,5 genişleyen ABD ekonomisi, Trump’ın ilk yılı olan 2017’de yüzde 2,2, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü.

Yılın son çeyreğine yönelik büyüme rakamları henüz belli olmazken, 2018’nin son aylarına dair veriler, büyümenin bu dönemde de gücünü koruyacağına ve yüzde 2,8 seviyelerinde olacağına işaret ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, son veriler ışığında ABD ekonomisinde 2018’de yıllık büyümenin yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kademeli faiz artışları ve Donald Trump'ın vergi indirimlerinin etkisinin azalmasıyla ABD ekonomisinde büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması bekleniyor. Büyümenin bu yıl yüzde 2,5’e, 2020’de ise yüzde 2’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

İşsizlik, yüzde 3,7 ile 49 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülke ekonomisi, 2017 yılı boyunca 2 milyon 200 bin kişiye iş sağladı. Söz konusu rakam, 2018 yılında yüzde 18 artarak 2 milyon 600 bin kişiye ulaştı.

Ülkede işsizlik oranı, Eylül 2018'de yüzde 3,7'ye gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini geriledi. Son açıklanan rakamlara göre, işsizlik, Aralık 2018'de yüzde 3,9 oldu.

Obama yönetiminin, 8 yıldaki istihdam üretimi 10 milyon kişiyi aşarken, kampanyası sırasında 10 yıl içinde 25 milyon iş yaratacağını ve "en büyük istihdam başkanı" olacağını iddia eden Trump ise seçilmesinden bu yana ABD ekonomisi için 5 milyon istihdam oluşturdu.

YATIRIMLAR YÜZDE 11 ARTTI
Rakamlar, Trump'ın, başkanlık döneminde yatırımlar açısından da başarılı bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor.  Verilere göre, GSYH'nin hesaplanmasında kullanılan özel yurt içi yatırımlar Ekim 2016'da 3 trilyon 227 milyar dolar olurken, Nisan 2018'de 3 trilyon 580 milyar dolara ulaştı. Trump'ın başkan olarak seçilmesinden itibaren özel yatırımlar yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti.

TRUMP, KOBİ VE ESNAFI DESTEKLEDİ
2008 yılındaki küresel krize giden süreçte ABD’nin KOBİ ve esnaf kesimi, ciddi yara almıştı. Çok uluslu şirketlerin üretim ve iş bağlantılarını Çin ve Uzak Doğu’ya kaydırması, ABD’de ciddi istihdam ve iş kaybına yol açmıştı.

Ekonominin büyümesine karşın Obama yönetimindeki Demokrat Parti politikaları, bu kesimin derdine derman olamamıştı. 2016’da KOBİ ve esnaf kesimini arkasına almayı başaran Donald Trump, 2016'daki seçimden zaferle çıkarken, başa gelir gelmez de söz konusu kesimin refahını hedefleyen çeşitli mali teşvik politikalarını hızlıca devreye aldı.

Finansal kriz sonrası genişlemekte olan ABD ekonomisinin yavaşlaması beklenirken, Fed'in faiz artırımlarının da eklenmesiyle piyasadaki genel kanı ABD’nin durgunluğa girmesi yönünde oldu. Ekonomik beklentileri fiyatlayan verim eğrisinde ciddi bir "yataylaşma" ile karşılandı.

Söz konusu gelişmelere karşın Trump’ın politikaları, ABD halkı tarafından benimsendi. Tüketici güveni, 1990’lı yıllardaki zirve seviyelere yeniden yükseldi. Özellikle KOBİ güven endeksinin tarihi rekor seviyelere çıkmasıyla Trump’ın kendi seçmenine yönelik ekonomi politikalarının hedefe ulaştığı belirtiliyor.

ABD ekonomisi de Trump'ın dış politikasından olumsuz etkileniyor

Trump, "Önce Amerika" dediği yönetim yaklaşımıyla diğer ülkelere aynı şekilde davranmadı. Çin ile yükselen dış ticaret gerilimi de geçen yıl küresel ticareti ve dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Almanya üçüncü çeyrekte daralırken, küresel tüm varlık sınıflarında ciddi satış baskıları oldu ve değer kayıpları yaşandı.

Söz konusu gelişmelerin sonucu olarak, ABD ekonomisi de Trump’ın dış politikasından olumsuz etkilenir hale geldi. İç piyasaya yönelik teşviklerin geride kalması ve küresel şartların da birleşmesi, ABD ekonomisinin gelecek çeyreklerde hız kaybedeceği anlamına geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İran ülkede üretilen malların ithalatını yasakladı

İçecek ambalajları ile ilgili çok önemli açıklama

ABD ekonomisini büyüttü, küresel ticareti tehlikeye attı

Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası