Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTroya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı
GeriEkonomi Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
07.01.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı

Çanakkale Merkez’e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nde, 2018 yılında 531 bin 530 ziyaretçi sayısıyla son 10 yılın rekoru kırıldı.

UNESCO’nun 1998 yılında ’Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan, 10 yıl süren savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, Çanakkale’nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Ören yeri, 500 bini geçen yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olurken, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok turistin ilgisini çekiyor.

TROYA ÖREN YERİNDE ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Troya Ören Yeri’ne 2008’de 297 bin 640, 2009’da 315 bin 546, 2010’da 386 bin 79, 2011’de 515 bin 905, 2012’de 506 bin 708, 2013’te 462 bin 900, 2014’te 471 bin 366, 2015’te 491 bin 157, 2016’da 242 bin 27, 2017’de 329 bin 258 kişi ziyaret etti. 2018 Troya Yılı olması sebebiyle ziyaretçi akınına uğrayan Troya Ören Yeri’nde, geçen yıl ise 531 bin 530 ziyaretçi sayısıyla son 10 yılın rekoru kırıldı.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018 Troya Yılı ile birlikte Ören Yeri’nin son 10 yılın ziyaretçi rekorunu kırdığını belirterek, "Troya Ören Yeri’nin ardından 2’nci sırada 151 bin 20 ziyaretçi sayısıyla Assos Ören Yeri, 3’üncü sırada ise 9 bin 752 ziyaretçi sayısıyla Apollon Smintheus Ören Yeri yer aldı. Yeni yapılan Troya Müzemiz, 2018 Troya Yılı’nın en önemli projesiydi. Müzemiz 10 Ekim’de açıldı. İlk 10 gün ücretsizdi. 20 Ekim’den 2018 yılının son gününe kadar ziyaret eden kişi sayısı ise, 11 bin 47 oldu. Troya Müzemiz hem Milli Parkı, hem de Troas bölgesini tanıtmış olacak" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri’ne giriş ücretinin 35 TL, Assos Ören Yeri’ne giriş ücretinin 15 TL ve Apollon Smintheus Ören Yeri’ne giriş ücretinin ise 6 TL olduğunu söyledi. Yakın zamanda ziyarete açılan Troya Müzesi’nin ise ilerleyen yıllarda Çanakkale turizmine önemli katkısı olacağını sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'li ilaç devi 8 milyar dolarlık şirket aldı

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Elektrikli araçlardan pil vergisi alınmayacak

Kulüplerin borç yapılandırması ile ilgili flaş açıklama