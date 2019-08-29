TROY logolu kart 9 milyona ulaştı
Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Nisan 2016’da BKM çatısı altında hayata geçirilen Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi 2 katına çıkarak 9 milyon oldu. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko “BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulmasına büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, sistemin içinde henüz yer almayan yaklaşık 20 milyon kişiyi sistem içine almak” dedi.
Canko ve BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ile “Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri” kitabının yazarı Atilla Köksal’ın katılımıyla Akmerkez’de bulunan BKM’de TROY ile ilgili son gelişmelerin aktarıldığı ve “Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri” kitabının tanıtımının yapıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Canko, şunları söyledi: “Bugün itibarıyla yaklaşık 225 milyon kart cüzdanlara girmiş durumda. Dolayısıyla 80 milyonluk bir ülkede 225 milyon kart ki bunun en güzel tarafı da aslında 157 milyonu banka kartı, 68 milyonu da kredi kartı. Hala Türkiye’de gençlere ve özellikle ev kadınlarına, Anadolu’daki en ücra köşedeki nakit ekonomiye hala ulaşmaya ihtiyacımız var. Bunun için TROY ile ilgili tüm proje ve planlarımızda bu konuya kafa yoruyoruz.”
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