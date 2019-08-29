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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TROY logolu kart 9 milyona ulaştı

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TROY logolu kart 9 milyona ulaştı

Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Nisan 2016’da BKM çatısı altında hayata geçirilen Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi 2 katına çıkarak 9 milyon oldu. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko “BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulmasına büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, sistemin içinde henüz yer almayan yaklaşık 20 milyon kişiyi sistem içine almak” dedi.

Canko ve BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ile “Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri” kitabının yazarı Atilla Köksal’ın katılımıyla Akmerkez’de bulunan BKM’de TROY ile ilgili son gelişmelerin aktarıldığı ve “Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri” kitabının tanıtımının yapıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Canko, şunları söyledi: “Bugün itibarıyla yaklaşık 225 milyon kart cüzdanlara girmiş durumda. Dolayısıyla 80 milyonluk bir ülkede 225 milyon kart ki bunun en güzel tarafı da aslında 157 milyonu banka kartı, 68 milyonu da kredi kartı. Hala Türkiye’de gençlere ve özellikle ev kadınlarına, Anadolu’daki en ücra köşedeki nakit ekonomiye hala ulaşmaya ihtiyacımız var. Bunun için TROY ile ilgili tüm proje ve planlarımızda bu konuya kafa yoruyoruz.”

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