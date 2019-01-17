TROY geçen yıl 8 kat büyüdü kart adedi 7 milyonu aştı

2018'i 8 kat büyümeyle kapatan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 7 milyonu aşkın kartın sağ alt köşesine yerleşerek önemli bir başarı elde etti. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “2018'de kullanıcılara verilen her 4 karttan 1'i TROY logoluydu. kapsamda 2019 yılı hedefimiz, 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek” diye konuştu.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) çatısı altında hayata geçirilen TROY, 2,5 yılı geride bırakırken dikkat çeken bir başarıya imza attı. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM'den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, 2018 sonu itibariyle 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.

TROY'un geride bıraktığı 2018 yılını değerlendiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko; BKM verilerine göre Türkiye'de kartlı ödemelerin, mevcut kart kullanıcılarının daha çok harcama yapmasıyla değil, sisteme yeni giren kullanıcı adedindeki artışla büyüdüğünü söyledi. “Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY olarak amacımız, finansal kapsayıcılığı artırarak henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek. Bugün Türkiye'nin istisnasız tüm illerindeki kişilerde toplam 7 milyon adet TROY logolu kart bulunuyor. TROY'un ulaştığı 7 milyonun büyük çoğunluğu ise daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. 2019 yılı için hedefimiz ise 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek” diye konuştu. TROY logolu kart sahiplerinin demografik bilgilerine bakıldığında, yüzde 70'inin 35 yaşın altında olduğunu belirten Canko; bu kişilerin öğrenci, çalışan ve ev hanımlarından oluştuğunu ifade etti.

“TROY KART KULLANIMI GEÇEN YILIN 8 KATINA ÇIKTI”

2018 yılında kart kullanıcılarına verilen her 100 karttan 28'inin TROY logolu olduğunu belirten Dr. Soner Canko, “TROY kartların kullanıcılarla buluşmaya başladığı 2017 başından itibaren TROY logolu kart adedi istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018 yılında cüzdanlarda yer alan her 4 karttan 1'i TROY oldu” dedi. TROY kart sahipleriyle ilgili büyük resme bakıldığında iki kritik çıktıya ulaşıldığını vurgulayan Canko, şöyle konuştu: “Öncelikle daha önce kartı olan değil, hiç kart kullanmamış kişilerin TROY sahibi olduğunu görüyoruz. Bu kişiler ‘banka kartı' alarak, hesaplarındaki kadar harcama yapıyor ve kartlarını ‘ödeme' aracı olarak kullanıyorlar.” 2018 yılında TROY logolu kartlarla yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL'ye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl TROY logolu kartlarla 13 milyon adet işlem gerçekleştiği dikkate alındığında, TROY kartların kullanımı 2018 yılında yaklaşık 8 katına çıktı. Bu sonucu değerlendiren Dr. Soner Canko, “Bundan daha da önemlisi bu hızlı artış sadece İstanbul-Ankara-İzmir gibi 3 büyük ilden değil Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Konya gibi Anadolu illerinden kaynaklı. Diğer yandan, işlem tutarlarını incelediğimizde, işlemlerin yüzde 70'ini, ‘mikro ödemeler' olarak adlandırdığımız 50 TL altı işlemlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu durum da daha önce belirttiğim gibi TROY logolu kartların harcama aracı olmaktan ziyade ödeme aracı olarak kullanıldığının diğer bir göstergesi” diye konuştu.