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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Tropikal meyveler kazanç kapısına dönüştü

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Tropikal meyveler kazanç kapısına dönüştü

Sıcak bölgelerde yetişen tropikal meyveler çiftçilerin gelir kapısı oldu. 24 çeşit tropikal meyve Türkiye'de yetiştirilebiliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü. Yaklaşık 24 çeşit tropik meyve yetiştirildiği ilçede muz ve avokadonun ardından en son mango üretimi de yaygınlaşmaya başladı.

Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçede tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Günümüzde Alanya’da muz ile avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (kedigözü), mangis, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah gibi 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Alanya bölgesi ve Türkiye geneline satılan bu meyvelerin en büyük avantajı ise tane hesabı ile kolayca pazarlanması. Üretimi kolay ve kar oranı yüksek olan tropik meyvelere her geçen gün ilgi artıyor. Üreticiler sebze ve narenciye bulamadıkları karı tropik meyveler ekerek sağlıyor.

Türkiye’de üretiminin yaklaşık yüzde 80’ninin karşılandığı Alanya’da avokadonun hasadı sürerken, şimdide bir başka tropik meyve olan mangonun hasadı başladı.

“3-5 YIL SONRA ÜLKEMİZİN MANGO İHTİYACINI KARŞILAR DURUMA GELECEĞİZ”

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve aynı zamanda üretici Hilmi Sevilgen, Alanya tropikal acıdan çok elverişli bir alan olduğunu söyledi. Sevilgen,” Genellikle avokado ilçede ön plana çıkıyordu. Avokadonun yanı sıra diğer tropik meyvelerde ilçede yaygınlaşmaya başladı. Şuan bulunduğumuz bahçede 400 mango ağacı var. Mangoyu ektiğimiz zaman 4 yıl beklemek zorunda kalıyoruz. Dördüncü yılında ağaç meyve vermeye başlıyor. Bir ağaçta 20 ila 80 arasında meyve oluyor. Mangoyu tatlılarda, meyve olarak ve suyunu içerek tüketebiliyoruz. İçeriğinde bulunan C vitamini ve lifler sayesinde vücudun direncini artırarak kansere karşı dayanıklı olmamızı sağlıyor. Yalnız çok zor şartlarda yetişiyor. Avokadoya nazaran biraz daha tropik bir hava istiyor. Hava sıcaklığı eksilerde olduğu zaman hemen donan mango 35 dere üstündeyken de etkileşim yaparak yanabiliyor. Mango yeni yeni tanındığı için sadece yurt içi taleplerini karşılıyoruz. Zaten aşırı bir ekimde söz konusu değil. Yaklaşık 4 yıldır Alanya’da ekimine başladık. Meyveyi yeni veren ve vermekte olan bahçemiz var. Zannedersem 3-5 yıl sonra ülkemizin mango ihtiyacını karşılar duruma geleceğiz” dedi.

"MANGO EKİMİ ÇOK ZAHMETLİ”

Mango üretimi yapan Zeki Sevinç şunları söyledi:” Yaklaşık 15 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Mango ekimi çok zahmetli ve fidanını 150 liraya aldık. Yaklaşık 4 sene sonra meyve vermeye başladı. Mango ağaçları çok nazlı olduğu için çok emek sarf ediyoruz” diye konuştu.

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