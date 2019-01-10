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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
10.01.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi

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TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle oluşan dalgalanmalar devam ederken, TRON son 24 saatte yüzde 24.38 artışla Tetheri geride bırakarak en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri sıralamasında sekizinci sıraya yükseldi.

TRONun geçen yıl satın aldığı dosya paylaşım platformu BitTorrentin BitTorent kripto para birimini piyasaya sürmesinin ardından TRON, günün erken saatlerinde yüzde 53 artışla 0.0306 dolar düzeyine kadar yükseldi ve 2 milyar 160 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Tether ve Bitcoin SVyi geride bırakarak sekizinci sıraya çıktı.

TRONdaki artışın yanında piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 3.37, yüzde 4.58, yüzde 3.22 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS, Stellar ve Tether yükseldi.

Toplam 2,096 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 4,054 dolara çekildi ve 70 milyar 841 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.2sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 50si gerilerken, yüzde 12.04 ile en çok 54üncü sıradaki Holo düştü ve artan 50 kripto para birimindeki artış eğilimine TRON öncülük etti.

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 138 milyar 464 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 50 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini göstermektedir):

1.Bitcoin yüzde 0.11

2.Ethereum yüzde 0.95

4.Bitcoin Cash yüzde 0.38

7.Litecoin yüzde 1.86

10.Bitcoin SV yüzde 0.12

3.Ripple yüzde 3.37

5.EOS yüzde 4.58

6.Stellar yüzde 3.22

8.TRON yüzde 24.38

9.Tether yüzde 0.11 arttı.

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